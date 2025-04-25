人民网布鲁塞尔4月24日电 （记者牛瑞飞）23日，第八届中国国际进口博览会推介会（比列时）在比利时布鲁塞尔成功举办。此次推介会由中国工商银行布鲁塞尔分行与中国国际进口博览局联合主办，是庆祝中欧建交50周年系列活动的重要组成部分。来自中欧政界、工商界、商协会及主流媒体的百余位嘉宾齐聚一堂，共同探讨在复杂多变的全球经济形势下，中欧经贸合作面临的新机遇与新路径。

推介会上，中国国际进口博览局副局长戈宏与中国工商银行布鲁塞尔分行行长何壁清分别致辞。两位嘉宾高度评价中欧经贸关系在过去半个世纪取得的丰硕成果，并表示，中国将继续秉持开放合作理念，进一步深化与欧洲各界的交流互动，助力更多优质欧洲企业进入中国市场、拓展发展空间。

本次推介会采取“主题演讲+路演展示”的形式展开。中国国际进口博览局代表就即将于今年11月在上海举办的第八届中国国际进口博览会作专题推介，系统介绍展会亮点、参展流程及相关配套政策，向有意拓展中国市场的欧洲企业提供权威信息与精准指导。

与会嘉宾普遍表示，进博会不仅是中国对外开放的重要窗口，也是促进全球共享发展成果的重要平台。通过此次推介活动，欧洲工商界对深度参与进博会、拓展中国市场的信心进一步增强。期待更多欧洲企业借助进博会平台，与中国市场实现互联互通、合作共赢，为中欧经贸合作注入新的动能。

活动现场。主办方供图

活动现场。主办方供图

活动现场。主办方供图

活动现场。主办方供图

(责编：曹欣悦、杨牧)