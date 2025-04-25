人民网旧金山4月24日电（记者邓圩） “中美友好——飞虎队在广西”图片展近日在旧金山二战太平洋战争纪念馆揭幕。已逾百岁的飞虎队老兵李永耀（Wing Yoke Lai），多位飞虎队后裔，以及中美各界人士等100余人齐聚开幕式，纪念中美两国人民二战期间携手抗击法西斯、共渡艰难岁月的历史情谊。

“中美友好——飞虎队在广西”图片展开幕式现场。人民网记者 邓圩摄

开幕式上，中美航空遗产基金会主席杰夫·格林在致辞中表示：“飞虎队精神是中美人民友谊的象征，我们有责任将这段历史传承下去。”

飞虎队老兵后裔夏琳·芳汀现在是飞虎队第69战斗中队协会执行董事、陈纳德基金会董事会成员，她动情地向大家展示西装上佩戴的三枚飞虎队飞机纪念章，讲述自己参与飞虎队历史纪念活动的历程，“我们致力于保存飞虎队的历史遗产，就是要让更多人了解他们的英勇事迹。”

飞虎队老兵后裔陈燦培一直致力于飞虎队文物研究和保护，他认为最重要的是，“通过这些文物，我们可以让更多人了解飞虎队的历史”。

飞虎队老兵后裔夏琳·芳汀（右二）在现场分享父辈的历史。人民网记者 邓圩摄

缅怀历史，共叙友情成为与会嘉宾交流的主题。广西壮族自治区文物局局长韦江在致辞中提到一段感人的历史，1996年10月，广西桂林猫儿山上发现了一架隶属于美国陆军第14航空队的B-24轰炸机残骸，该机在执行任务返航途中失联。​1998年7月，美国前总统克林顿访华期间亲赴猫儿山，悼念在此次事件中牺牲的美军机组人员，象征中美人民共同抗战的历史情谊。

丹维尔市副市长纽厄尔·阿内里奇出席开幕式。看到中美两国人民共克时艰的珍贵历史图片，他说：“历史将指引我们走向未来。正如我们来到这里，是为了纪念这些英勇的飞虎队英雄，以及这场非凡战役的历史。” 旧金山市议员陈倩妮表示：“美中关系至关重要，那些为和平而战的先烈们的牺牲，是我们必须继续铭记的。”

“在80多年前，有这么多热血的美国青年远赴重洋，到中国支持抗战，这是崇高的国际主义精神。我们今天回顾历史，尤记即便岁月艰难，中美两国人民曾携手共进的历史情谊。”中国驻旧金山总领馆文化参赞王文辉在开幕式现场向飞虎队老兵及其家属致以崇高敬意，并感谢中美航空遗产基金会等机构为推动中美民间交流所作出的努力。

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