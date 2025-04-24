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中国国际应急医疗队（澳门）赴缅甸开展灾后应急医疗工作

2025年04月24日21:02 | 来源：新华网
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　　新华社澳门4月24日电（记者郭雨祺、刘刚）应世界卫生组织邀请，中国国际应急医疗队（澳门）5名队员24日启程赴缅甸，开展计划14天的灾后应急医疗协调与技术支持工作。

　　3月28日，缅甸发生7.9级地震，造成重大人员伤亡，灾后卫生防疫形势严峻。记者从澳门特区政府卫生局获悉，此次中国国际应急医疗队（澳门）是应世界卫生组织紧急协调请求，经外交部同意、国家卫生健康委员会指导、外交部驻澳门特派员公署协调、澳门中联办和澳门特区政府支持，前往受灾区域开展国际合作。

　　据了解，医疗队此次主要任务包括：协助分析灾区医疗资源缺口，优化资料对接流程；提供创伤救治和传染病防控的标准化建议；评估缅甸建立自身医疗队相关事宜，助力提升其应急能力。

　　“此次任务是与世卫组织一起和缅甸政府有关部门开展国际合作，为缅甸地震灾后居民医疗保障和有关应对工作商讨和研究可行方案。”医疗队协调员、澳门卫生局国际合作事务工作小组组长柯量表示，这是澳门首次以这种形式参与国际合作，也体现中国作为负责任大国的担当，为全球公共卫生事业作出贡献。

　　医疗队临床组组长、澳门卫生局仁伯爵综合医院急诊部主治医生杨佩仪表示，通过此次任务，医疗队可以了解其他国家和地区在卫生应急领域的实践，为澳门本地公共卫生体系建设提供启发，也希望为未来澳门与周边国家和地区开展卫生合作奠定基础。

　　中国国际应急医疗队（澳门）2019年通过世界卫生组织的国际应急医疗队认证，2020年以随队形式参与国家紧急医学救援队赴阿尔及利亚、苏丹抗疫任务。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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