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外交部回应菲律宾涉仁爱礁运补言论：不要再折腾

2025年04月24日18:23 | 来源：新华网
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新华社北京4月24日电（记者曹嘉玥、成欣）外交部发言人郭嘉昆24日在例行记者会上说，中方敦促菲方珍视中方为管控海上局势所做的积极努力，切实遵信守诺，不要再折腾、不要再节外生枝。

有记者问：据报道，菲律宾方面近日发表声明，否认曾就今年3月4日仁爱礁运补行动征求中方许可，并称不承认中方对仁爱礁的任何权利。中方对此有何回应？

郭嘉昆表示，中国对包括仁爱礁在内的南沙群岛及其附近海域拥有主权。中方对如何处理当前仁爱礁局势的立场清晰、明确。一是菲律宾派“军舰”在仁爱礁长期“坐滩”侵犯中国主权，违反《南海各方行为宣言》，中方要求菲方拖走该舰。二是在菲拖走“坐滩”军舰之前，中方愿从人道主义出发，在事先向中方通报，并经现场核查后，允许菲方运补生活物资。三是中方绝不接受菲方运送大量建材上舰、试图建设固定设施和永久哨所，将坚决依法依规予以拦阻。

郭嘉昆说，基于上述三点原则立场，中方于去年7月同菲方就运补人道主义生活物资达成了临时性安排。此后，根据该临时性安排，在中方海警部门的全程监管下，菲方进行了七轮生活物资运补。菲方运补均是在提前通报中方的情况下进行的，并经中方现场确认运送的仅为人道主义生活物资。

“中方将继续坚定维护自身主权和权益，敦促菲方珍视中方为管控海上局势所做的积极努力，切实遵信守诺，不要再折腾、不要再节外生枝。”郭嘉昆说。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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