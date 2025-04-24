新华社北京4月24日电（记者曹嘉玥）外交部发言人郭嘉昆24日表示，大熊猫是世界人民友谊的使者和桥梁，中方愿与国际合作伙伴一道，继续在大熊猫等濒危物种保护领域交流合作。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，大熊猫“荷风”“兰韵”已顺利抵达奥地利美泉宫动物园，延续中奥大熊猫合作研究。这是2025年启动的第一个大熊猫保护国际合作项目。发言人对此有何评论？

郭嘉昆说，据了解，大熊猫“荷风”“兰韵”已于北京时间23日下午顺利抵达奥地利美泉官动物园，启动新一轮中奥大熊猫保护合作，延续两国人民20余年的熊猫情缘。

“作为2025年第一个启动的大熊猫保护国际合作项目，中奥大熊猫保护合作充分体现了双方建立的良好合作机制和取得的丰硕成果。”郭嘉昆表示，大熊猫是中国的“国宝”，也是世界人民友谊的使者和桥梁。大熊猫保护既是中国生态文明建设的闪耀名片和全球野生动物保护的成功案例，也为增进中外民间友好发挥了重要作用。

“中方愿与国际合作伙伴一道，继续在大熊猫等濒危物种保护领域交流合作，为全球生态保护事业作出更大贡献。”郭嘉昆说。

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