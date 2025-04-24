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安全局势吃紧　丹麦宣布将新增5000个军事岗位

2025年04月24日16:55 | 来源：新华网
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新华社北京4月24日电 丹麦国防部23日宣布，鉴于安全局势“日益恶化”，丹麦计划在未来8年新增5000个军事岗位，其中包括新建一个步兵营。

法新社援引丹麦国防部说法报道，扩军计划将使丹麦军事人员总数从现有的2.3万人增至2.8万人。按丹麦媒体说法，新增的5000个岗位涵盖军事和文职职位。

丹麦国防部表示，拟建步兵营将确保丹麦在其位于波罗的海的博恩霍尔姆岛的“持续军事存在”。

丹麦国防大臣特勒尔斯·伦·波尔森说：“我们处在充满不确定性的时代，确保丹麦在安全形势恶化时能够自卫至关重要，我们尤其关注博恩霍尔姆岛。”

博恩霍尔姆岛位于瑞典南部海岸附近，是进出波罗的海的必经之地，被视为战略要地。

丹麦近期持续加强国防建设。今年2月，丹麦政府宣布将在未来两年内增加500亿克朗（约合70亿美元）的国防预算，使国防开支达到国内生产总值(GDP)的3%。丹麦政府本周早些时候还与反对党达成协议，计划拨款40亿克朗加强海军力量，包括采购4艘布雷舰以及21艘国民警卫队船只，以提升海上监视和主权维护能力。

自2022年2月乌克兰危机升级以来，波罗的海地区紧张局势不断升级。今年1月，北大西洋公约组织启动波罗的海巡逻任务“波罗的海哨兵”行动，旨在保护关键水下基础设施。丹麦首相梅特·弗雷泽里克森2月表示，欧洲需要进行“大规模军备重整以避免战争”。

这是3月21日拍摄的丹麦自治领地格陵兰岛纳尔萨克镇的码头（无人机照片）。新华社记者彭子洋摄

值得注意的是，美国总统唐纳德·特朗普近期对北约的立场引发欧洲盟友担忧。他不仅要求欧洲盟国承担更多防务责任，还曾多次对丹麦自治领地格陵兰岛提出领土诉求，导致美丹关系紧张。（张兆基）

(责编：苏缨翔、张悦)

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