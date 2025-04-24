新华社旧金山/布鲁塞尔4月24日电 美国12个州23日组团起诉联邦政府，指控其关税政策违法；同日，欧盟委员会宣布依据《数字市场法案》，对美国苹果公司和元宇宙平台公司分别处以5亿欧元和2亿欧元罚款。在美国国内外，特朗普政府的关税政策正在引起越来越大的反弹。

滥施关税 又有12州起诉

亚利桑那州、科罗拉多州、康涅狄格州、特拉华州、伊利诺伊州、缅因州、明尼苏达州、内华达州、新墨西哥州、纽约州、俄勒冈州和佛蒙特州的总检察长当天向位于纽约的美国国际贸易法院提起诉讼，称特朗普政府的关税政策为“一时兴起，而非合法权力的正当行使”，要求法院宣布“对等关税”非法，并阻止其实施。

诉讼指出，依据美国宪法，关税设定权专属国会，总统只有在面临来自国外的“异常和特殊威胁”时才能援引紧急状态法律。特朗普政府对任何进入美国的商品征收巨额且不断变化的关税，颠覆了宪法秩序，引发美国经济混乱。

纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯办公室在声明中表示：“国会从未授予总统实施此类关税的权力。政府通过行政命令、社交媒体发文等实施这些关税已构成违法。”詹姆斯表示，特朗普政府的非法关税政策如果不停止，将导致更严重的通货膨胀、失业和经济损失。

纽约州州长凯茜·霍楚尔当天在声明中表示：“特朗普政府不计后果的关税措施导致消费者成本飙升，并在全国范围内引发了经济混乱。”

4月19日，人们在美国首都华盛顿白宫门前参加抗议活动。新华社记者胡友松摄

特朗普2日签署行政令，援引《国际紧急经济权力法》，宣布美国进入紧急状态，对所有贸易伙伴征收所谓“对等关税”。此举引发国际社会和美国各界强烈反对，导致全球金融市场大幅动荡。

美国加利福尼亚州民主党籍州长加文·纽森16日宣布起诉特朗普政府，指控后者滥用关税政策的行为“违法”。加州是美国首个对特朗普政府滥施关税政策发起诉讼的州。

科技巨头 遭欧盟罚款

在美国以外，欧盟委员会23日发布新闻公报，认定美国苹果公司和元宇宙平台公司违反《数字市场法案》，对这两家企业分别处以5亿欧元和2亿欧元罚款。

声明说，苹果公司在其应用商店中限制应用开发者引导用户使用第三方渠道，剥夺了用户获取替代优惠服务的权利。苹果公司未能证明相关限制具有必要性，欧盟要求其立即解除相关限制，并不得再采取具有类似效果的做法。

声明说，元宇宙平台公司2023年在欧盟地区推出“同意或付费”模式，要求其旗下“脸书”和“照片墙”用户要么同意将个人数据整合用于接收个性化广告，要么支付月费以使用无广告版本服务。欧盟认为这一模式不符合相关法律要求，因此作出处罚决定。

声明说，若苹果和元宇宙平台公司未在60天内落实整改，可能面临进一步罚款。此次处罚为欧盟《数字市场法案》生效以来首次作出的非合规认定。

这是4月2日在比利时布鲁塞尔欧盟总部外拍摄的欧盟旗帜。新华社记者赵丁喆摄

白宫发言人23日称，欧盟的处罚是“新型经济勒索”，美国不会容忍。

特朗普政府执政近百日来，推出一系列覆盖面广、破坏性大的关税政策，对重要贸易伙伴欧盟也不例外。欧盟委员会主席冯德莱恩本月早些时候表示，如果与美国政府就关税问题谈判未能达成解决方案，欧盟可能对美国大型科技企业征税。

据路透社报道，欧盟这次向美国两家科技巨头开罚单恐将加剧欧盟与特朗普政府之间的紧张关系。（记者：吴晓凌、张兆卿；视频：王沛、王玉珏）

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