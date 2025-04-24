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天问三号面向国际社会开放20千克质量资源

2025年04月24日16:33 | 来源：新华社
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4月24日，国家航天局在第十个“中国航天日”启动仪式上，面向国际社会发布《天问三号火星取样返回任务国际合作机遇公告》，共开放天问三号探测器20千克质量资源，与国际同行共同开展火星探测与研究。

据介绍，天问三号任务是中国行星探测工程的重要组成部分，计划于2028年前后发射实施。天问三号探测器由着陆器、上升器、服务器组合体和轨道器、返回器组合体组成，共配置6台科学载荷。

其中，轨道器环火轨道为约350公里圆轨道，姿态对日定向，设计寿命不少于5年，配置中红外超精细成像光谱仪和火星全球多色相机；服务器环火轨道为近火点约400公里环火大椭圆轨道，留轨探测约2个火星年，设计寿命不少于5年，配置沉降ENA极光探测仪和高精度矢量磁强计；着陆器配置超宽带探测雷达和拉曼—荧光光谱仪。

此次国家航天局开放的天问三号国际合作质量资源包括不超过15千克的轨道器资源和不超过5千克的服务器资源，欢迎国际伙伴参与天问三号任务，共同探索火星奥秘，拓展人类认知。具体技术指标等内容可以通过国家航天局官方网站查询。（记者刘祯、宋晨）

(责编：苏缨翔、张悦)

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