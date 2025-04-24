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第四届“中葡跨文化对话”在葡萄牙阿威罗举行

2025年04月24日16:33 | 来源：新华网
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新华社葡萄牙阿威罗4月23日电（记者荀伟）第四届“中葡跨文化对话”国际会议暨阿威罗大学孔子学院成立十周年庆祝活动23日在葡萄牙阿威罗举行。

来自多个国家和地区的70余位专家学者齐聚一堂，围绕共建“一带一路”倡议、语言对话、历史文化与旅游和艺术交流四个主题展开深入探讨。会议期间，还举办文艺演出和专题展览等多种形式的交流活动。

中国驻葡萄牙大使赵本堂致辞说，今年恰逢中葡建立全面战略伙伴关系20周年。在教育领域，双方的合作已从早期的“语言互学”逐步拓展到“知识共建”。葡语在中国高校课程体系中的覆盖日益拓展，中文及中华文化在葡萄牙的传播日益深入，影响力不断扩大。

阿威罗大学校长保罗·费雷拉说，自20世纪80年代以来，阿威罗大学与中国建立了密切合作关系，在中国研究和葡中文化交流方面取得了突出成果，成为合作典范。本次会议是葡中合作不断拓展的又一具体成果。

阿威罗大学孔子学院由中国大连外国语大学与葡萄牙阿威罗大学于2015年合作设立，2023年被授予“全球示范孔子学院”，迄今已培养中文学习者超过两万人次，组织各类文化活动近千场。

(责编：苏缨翔、张悦)

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