4月24日，邓励大使就美国滥施关税问题在法国第一大经济类日报《回声报》上发表署名文章，阐明中方立场。全文如下：

法国经济学家弗雷德里克·巴斯夏说，交易是一种自然权利，剥夺他人交易选择权是在使掠夺合法化、违反正义法则。当前美政府以“对等”为名到处挥舞关税大棒，试图剥夺他国自由贸易权利和发展权益，遭到国际社会强烈反对。这种做法既站不住脚也行不通。

美国贸易逆差根源是国内储蓄和消费结构失衡。2017—2020年，美对华加征301关税，但贸易逆差从2758亿升至3165亿美元。美国加征关税不仅无法减少贸易逆差，还将反噬自身、拖累全球。欧委会4月11日官网消息指出，如果美国此轮关税是永久性的或者出现更多反制措施，美国GDP在2027年前将下降3.1%—3.3%，欧盟下降0.5%—0.6%，全球下降1.2%。

美国出台所谓“对等关税”，严重违反WTO规则，严重损害以规则为基础的多边贸易体制，严重冲击全球经济秩序稳定。4月9日，世界贸易组织召开货物贸易理事会会议，中方对美国“对等关税”措施及其恶劣影响表达严重关切，引起包括欧盟在内的46个世贸组织成员广泛呼应。

自二战结束以来，美国成为全球经济贸易体系最大受益者。全球化为美国跨国企业创造了丰厚利润，为美国消费者提供了低价商品，也支撑了美元国际地位。据美国商务部统计，美国是中国服务贸易最大逆差来源地，美资企业在华销售额远高于中资企业在美销售额，2022年差额超过4000亿美元。

人类生活在同一个地球村，没有哪个国家可以独善其身。保护主义没有出路，开放合作才是人间正道。

中国希望同美国实现相互尊重、和平共处、合作共赢，愿通过平等的磋商谈判解决分歧。对于讹诈和霸凌，中方不会退缩，必将奉陪到底。这不仅是为了维护自身正当权益，也是为了维护国际社会共同利益。

在当前形势下，中欧更应该履行国际责任，共同维护经济全球化潮流，同时扩大开放合作，实现互利共赢。2017年以来，中国对欧盟出口占出口总额比重稳定在14%左右。当人们对中国出口表达这样或那样担心的时候，是不是也看到了中国14亿人口超大规模市场的出口机遇呢？

61年前，戴高乐将军决定同新中国建交，使中法开启了对话合作。从那时起两个独立自主的大国为实现双方和国际社会共同利益开展了一系列成功的合作。今天，我们需要继续弘扬中法建交精神，坚持多边主义、对话协作、互利共赢，为世界注入确定性和可预见性。中国将坚定不移扩大对外开放，期待同法国深化传统领域合作，挖掘创新产业合作潜力，合力打造更多积极议程，创造中法及世界共同的未来。

来源：中国驻法国大使馆

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