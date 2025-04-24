人民网巴黎4月24日电（记者尚凯元）第二届第三次新能源国际投资联盟国际金融与前沿技术论坛暨联盟大会于23日在法国巴黎举办。本届论坛以“双碳向新 聚智而生”为主题，聚焦中外新能源合作、前沿技术融合与绿色金融创新，深入探讨了在全球碳中和进程中的可持续发展路径与务实合作机遇。来自中法两国的能源企业代表、商协会、金融机构、联盟成员单位及观察员组织等近百人出席会议。

中国能建国际集团董事长、新能源国际投资联盟理事长吕泽翔在开幕致辞中指出，当前国际政治经济格局深刻演变，新能源产业正处于挑战与机遇并存的关键阶段。他提出三点倡议：一是加强中欧前沿技术合作交流，在多能互补、长时储能等关键领域实现新突破；二是优化国际产业分工，提升全球供应链韧性；三是深化金融赋能，加大绿色债券、碳金融、混合融资等工具应用，打通“产学研用融”一体化通道。

根据国际能源署发布的报告，2024年全球新增可再生能源发电装机容量预计将达700吉瓦，连续第22年刷新纪录。中国新能源装机容量首次超越火电，全球能源格局正发生深刻转变。联盟行业指导单位、中国机电产品进出口商会会长张钰晶在视频致辞中表示，全球能源绿色低碳转型正处于历史性机遇期，新能源产业已成为各国协同应对气候变化、推动经济可持续发展的重要纽带。新能源国际投资联盟成立七年来，顺应时代趋势，努力为国际新能源产业发展搭建合作平台。

法国施耐德电气公司全球高级副总裁莉娜·亨利（Lena Henry）指出，可再生能源是应对气候变化与能源危机双重挑战的核心力量。施耐德电气与中国能建于去年签署战略合作协议，并在多个可再生能源项目中与在场企业开展了深入合作。未来施耐德电气将继续携手各方，共同挖掘更多合作机会，推动关键技术在全球落地。

隆基绿能欧洲地区部总裁崔萌介绍，该公司目前已在欧洲联合本地伙伴，落地光伏电站建设、绿氢解决方案和智慧能源管理等多个标杆项目。未来将继续依托联盟生态网络，探索“金融+技术+市场”协同模式，助力绿色能源惠及更广泛地区。

法国AA&W战略咨询集团总裁理查德·阿比特博尔（Richard Abitbol）指出，中国可再生能源行业具备完整产业链、先进技术、国际化布局及有力政策支持，是法国及欧洲在绿色转型进程中不可或缺的合作力量。他建议中国企业积极参与法国海上风电、储能等战略性投资项目，深化与欧洲制造商的本地化合作，推动智能电网技术共享，助力欧洲构建分布式能源系统。

大巴黎国际业务署亚太投资部负责人阿尔诺·梅利利（Arnaud Melilli）强调，法中能源合作潜力巨大，可在多个关键领域深化协同。例如，法国氢能技术与中国电解槽制造协同落地，有效降低绿氢成本；联合承建非洲太阳能项目，并通过欧盟绿色债券获取融资支持；积极推动AI智能电网的联合研发，实现跨界融合创新。

本次论坛由中国能建国际建设集团有限公司与新能源国际投资联盟共同主办，隆基绿能、维旺光电、中信博、仁洁智能等联盟成员单位承办。据介绍，新能源国际投资联盟于2018年成立，汇聚风电、光伏、储能等领域的龙头企业，整合从规划咨询、投资建设到运营维护的全产业链资源，致力于构建“共商、共建、共享”的国际化新能源合作平台。成立以来，联盟企业累计孵化项目 20GW，打造了一批示范性项目，积极服务“一带一路”倡议，持续向世界输出中国方案、中国技术和中国装备。

圆桌对话现场。主办方供图

(责编：曹欣悦、杨牧)