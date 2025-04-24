新华社伦敦4月24日电（记者赵修知 赵小娜）英国财政大臣蕾切尔·里夫斯日前对英国媒体表示，英国不急于与美国政府达成贸易协议，而是致力于达成符合英国国家利益的协议，英国在食品标准、道路安全、网络安全等领域不会妥协。

里夫斯本周在美国华盛顿出席国际货币基金组织和世界银行春季会议，并与美国财政部长斯科特·贝森特举行首次面对面会谈。英国《卫报》23日报道，里夫斯表示：“我们不会仓促达成协议，我们要的是符合英国国家利益的协议，谈判还在继续。”

另据英国天空新闻频道报道，里夫斯表示，虽然她对英美达成贸易协议“充满信心”，但英国政府在食品和汽车问题上有明确底线，而针对未成年人的网络安全措施则“不可谈判”。

美国方面此前要求英国放宽农业进口监管。里夫斯对此明确表示：“英国不会降低食品安全标准。”里夫斯还说，英国不会“在道路安全方面退让”。这可能意味着英国不会放宽对美国运动型多功能车（SUV）行人保护性能的要求。

网络安全方面，英国2023年出台《在线安全法案》，遭到美国科技企业强烈反对。该法案要求科技公司采取措施，防止未成年人接触网络有害内容。

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