打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

英国财政大臣：不急于与美国达成贸易协议

2025年04月24日15:53 | 来源：新华网
小字号

新华社伦敦4月24日电（记者赵修知 赵小娜）英国财政大臣蕾切尔·里夫斯日前对英国媒体表示，英国不急于与美国政府达成贸易协议，而是致力于达成符合英国国家利益的协议，英国在食品标准、道路安全、网络安全等领域不会妥协。

里夫斯本周在美国华盛顿出席国际货币基金组织和世界银行春季会议，并与美国财政部长斯科特·贝森特举行首次面对面会谈。英国《卫报》23日报道，里夫斯表示：“我们不会仓促达成协议，我们要的是符合英国国家利益的协议，谈判还在继续。”

另据英国天空新闻频道报道，里夫斯表示，虽然她对英美达成贸易协议“充满信心”，但英国政府在食品和汽车问题上有明确底线，而针对未成年人的网络安全措施则“不可谈判”。

美国方面此前要求英国放宽农业进口监管。里夫斯对此明确表示：“英国不会降低食品安全标准。”里夫斯还说，英国不会“在道路安全方面退让”。这可能意味着英国不会放宽对美国运动型多功能车（SUV）行人保护性能的要求。

网络安全方面，英国2023年出台《在线安全法案》，遭到美国科技企业强烈反对。该法案要求科技公司采取措施，防止未成年人接触网络有害内容。

(责编：苏缨翔、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部