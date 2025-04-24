新华社伦敦4月23日电（记者金晶）英国外交部发言人23日在一份声明中表示，英国、法国、德国和美国代表与乌克兰代表团当天在伦敦举行的乌克兰问题会谈取得“重大进展”。这份声明没有就实质性成果内容作出说明。

声明说，会谈“就下一步达成共同立场取得了重大进展。各方都同意继续密切协调，并期待很快举行进一步会谈”。

乌克兰国防部长乌梅罗夫在会谈后说：“我们谈到了我们在停火和安全保障方面的一贯立场。就我而言，我相信这次会议是非常富有成效和成功的。”

美国国务卿鲁比奥参加了17日在法国巴黎举行的乌克兰问题会谈，但因“行程繁忙”缺席23日的会谈，改由美国乌克兰事务特使基思·凯洛格参会。凯洛格在社交媒体上评价伦敦会谈是“积极的”。

据美国《纽约时报》报道，两名欧洲官员说，在巴黎举行的乌克兰问题会谈中，美方提出的停火协议框架中包括乌克兰承认俄罗斯占领克里米亚、乌克兰不加入北约等内容。报道说，在乌克兰总统泽连斯基22日拒绝承认被占领土属于俄罗斯后，鲁比奥取消了伦敦之行。

法国总统府23日对媒体表示，在乌克兰危机解决过程中，乌克兰领土完整是欧洲方面一项“强烈诉求”。

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