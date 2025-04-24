人民网记者 简承渊

日前，美国宣布对所有贸易伙伴加征关税，许多东南亚国家被征收高额关税，例如柬埔寨被征收49%关税，越南46%，印尼32%等。这一举动在东南亚地区引发广泛关注和不安。

不仅如此，当地时间4月21日，美国再次挥舞关税大棒，宣布将对来自东南亚四国的太阳能产品加征高额反倾销与反补贴关税，其中部分企业的税率高达惊人的3500%。东南亚舆论对此强烈反对，称全球贸易体系正遭受前所未有的压力，美关税政策将让国际秩序陷入撕裂状态。

作为东盟第二大经济体，泰国在此次关税冲击中首当其冲，被美国拟征36%关税。泰国主流媒体《民族报》和《曼谷邮报》等纷纷发表专栏和报道，对美滥施关税提出严厉批评。

泰国财经媒体《民族报》引述泰国财政政策办公室高级经济学家庞纳空·波扎空的分析指出，美国关税政策将令全球经济增速从3.2%降至2.8%，而高度依赖出口的泰国可能连续两个季度GDP负增长。这意味着泰国经济有陷入技术性衰退的风险。泰国InnovestX证券公司经济研究主管皮亚萨克·玛纳松警告说，若多国采取报复性加税将引发全面贸易战，全球恐迎严重衰退；泰国GDP增速可能下滑1.1个百分点，出口萎缩5%。多位泰国专家因此直言，美国政府肆意滥用关税手段，是在拿泰国等小国经济当“炮灰”。

泰国《曼谷邮报》援引泰国大米出口商协会名誉会长丘吉亚·欧帕实旺的话称，一旦美国对泰加征36%关税，泰国享誉世界的茉莉香米将因价格暴涨而丧失在美竞争力，他警告说泰国大米对美出口将“几乎停滞”。由于美国是泰国大米主要出口市场之一，“这无异于拦腰斩断泰国米业的财路。”独立农业经济学家颂蓬·伊斯威拉浓则指出，泰国稻米成本高、单产低，没有降价空间，若被迫削价应对美国关税，泰国稻农将陷入亏损甚至破产。正如一位70岁的泰国老农民丹·东辛哈无奈感叹：“稻价这么低、化肥地租却涨，我们已经在赔钱。孩子们都说，要是这么加关税下去，我们会活不下去”。

除泰国之外，印尼、马来西亚、新加坡、越南等国媒体也纷纷发声，对美国此番关税举措表达质疑与不满，寻求新的应对措施。印尼《雅加达邮报》和新加坡《海峡时报》等报道指出，面对美国的单边主义，东盟各国正积极采取各自及集体的应对措施。

《南华早报》报道，马来西亚计划加大对非洲出口，如棕榈油、石油和基建服务等，积极开拓替代市场。马来西亚知名咨询公司Viewfinder的总经理阿迪布·扎卡普里评论道：“美国加征关税会倒逼马来西亚更积极地寻求贸易伙伴多元化。”他认为，马来西亚可能投入更多资源深耕非洲市场，甚至借助与中国的良好关系一起拓展非洲市场，以此降低对美国市场的依赖。

印尼媒体也关注到政府正评估调整出口目的地和产业布局，以防止过度依赖单一市场导致的致命打击。美国的关税新政反而促使东南亚各国加速经济多元化，寻求更平衡的全球经贸关系。

（谢鋆对本文亦有贡献）

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