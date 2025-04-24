国际问题观察员肖珊

美国政府在全球开展“无差别关税战”，这不仅是对全球贸易体系的宣战，更是对二战以来国际秩序的一次“休克疗法”。当华盛顿沉迷于单边主义的权力霸凌时，欧洲正面临历史性选择：是继续充当美国地缘游戏的“人质”,还是同中国携手维护多边主义?答案藏在一句古老的欧洲谚语中——“自助者，天助之”。此刻，欧洲需要的不是对跨大西洋关系的宗教式虔诚，而是一场深刻的思想解放运动。

战略自主：打破“思想钢印”的终极命题

欧洲的政治精英常将“战略自主”挂在嘴边，却在行动中暴露出令人费解的“左右互搏”倾向：一边抱怨美国通过《通胀削减法案》实施“绿色保护主义”，一边对中国电动汽车挥舞反补贴大棒；一面对美国将其视为地缘博弈的附庸愤愤不平，一面又对华盛顿的每一次政策转向亦步亦趋。这种矛盾本质上是“思想钢印”的产物——一种将跨大西洋关系神圣化、将美国霸权合理化的集体无意识。

这种被动回应美国议程的屈辱感，本应成为欧洲觉醒的催化剂，但欧洲的“思想钢印”并未打破，甚至不惜以牺牲自身经济主权为代价。历史早已证明，依附战略终将反噬自身。1956年苏伊士运河危机中，美国通过金融手段逼迫英法撤军，戳破了欧洲殖民帝国的最后幻梦。2025年初，美国政府“零帧起手”，对乌克兰危机政策突然转向，绕开欧洲直接同俄罗斯开展“越顶外交”，让欧洲各界纷纷“破防”。

真正的战略自主始于认知革命。欧洲应清醒认识到，外交上已经被越顶，思想上不能再被越顶。当美国对华遏制打压已呈癫狂之势时，布鲁塞尔不应成为这场博弈的“啦啦队”。

保护主义：不要温柔地走进那个良宵

美国政府的关税大棒绝非孤立现象，而是全球化深度重构期的必然产物。“欧洲新闻台”分析称，特朗普对欧盟商品的关税可能导致至少850亿欧元的出口损失，德国等国家面临严重后果。这印证了一个残酷的真相：当前世界承受不了太多的“休克疗法”。

欧洲的焦虑不应转化为对保护主义的妥协，而应升华为对多边主义的坚定捍卫。中欧作为全球两大经济体，贸易额已从24亿美元跃升至7800亿美元，投资额从零起步增长到近2600亿美元。这种共生关系绝非零和博弈的牺牲品，而是多边贸易秩序的结晶。若欧洲因保护主义割裂市场，因短视恐慌筑起壁垒，中欧将共同承受创新停滞与成本攀升的代价，欧洲也将错失与中国共同引领全球产业链升级的历史机遇。看似温和的贸易壁垒，终将演变为吞噬繁荣的黑洞。

中欧担当：守护多边主义的伙伴

历史总是奖励那些敢于打破思想枷锁的文明。当欧洲放下对西方霸权的执念，当中国坚持以宽广胸怀结伴而行，中欧将共同证明：多边主义不是理想主义的乌托邦，而是人类共存唯一的理性选择。面对保护主义的黑暗魅惑，中欧应成为守护多边主义曙光的坚定力量。毕竟，这个世界的未来，不应由任何一个国家垄断，而应属于所有相信合作而非对抗、开放而非封闭、共赢而非零和的人民。

这需要欧洲拿出启蒙运动时代的勇气，挣脱“思想钢印”的枷锁。毕竟，真正的战略自主从来不是地缘冒险，而是对历史的敬畏——正如黑格尔所言：“密涅瓦的猫头鹰总在黄昏起飞”，而此刻，正是欧洲觉醒的时刻。欧洲应当成为命运的主人，而非霸权的注脚。

(责编：苏缨翔、张悦)