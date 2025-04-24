新华社北京4月24日电 “国际珊瑚礁倡议”组织23日说，全球84%的珊瑚出现白化现象。这是1998年以来第四次全球大规模珊瑚白化，也是有记录以来最严重的一次。

这是2021年6月2日在澳大利亚昆士兰拍摄的大堡礁（无人机照片）。新华社发（胡泾辰摄）

美联社报道，先前出现的三次全球珊瑚白化现象分别发生在1998年、2010年以及2014年至2017年间。这次大规模白化始于2023年，影响波及太平洋、印度洋和大西洋地区。

负责跟踪全球珊瑚状况的美国国家海洋和大气管理局说：“自2023年1月1日至2025年4月20日，引发珊瑚白化的高温已影响83.7%的珊瑚生长区……当前没有放缓趋势。”

“国际珊瑚礁倡议”组织负责新闻事务的马克·埃金说，珊瑚白化现象“正在彻底改变地球面貌以及海洋维持生命和（人类）生计的能力”。

珊瑚礁又称“海底雨林”，向海洋的生物多样性提供高度支持，大约25%的海洋生物生活在珊瑚礁内部、表面或周围。它们也是海产品生产、旅游业以及保护海岸线免受侵蚀和风暴破坏的关键一环。

这是2024年11月在斯里兰卡科伦坡港口城防波堤内拍摄的海底珊瑚。新华社发（科伦坡港口城供图）

当海洋温度过高时，珊瑚会吐出生活在其内部、向其提供颜色和大部分能量的藻类。这样一来，珊瑚就会呈现白色，称为“白化”。如果海洋温度降低，珊瑚有可能恢复正常，但若保持高温，珊瑚就会大量死亡，威胁到依赖珊瑚的物种和食物链。

欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局今年初说，2024年成为自1850年有相关记录以来最热的年份，全球除极地海域外的年平均海洋表面温度达到创纪录的20.87摄氏度，比1991年至2020年平均水平高0.51摄氏度，这种温度对珊瑚来说是致命的。

这是2024年2月11日在埃及胡尔加达拍摄的红海海底珊瑚。新华社记者隋先凯摄

这次白化现象异常严重，以至于美国国家海洋和大气管理局珊瑚礁观察计划不得不在其白化警戒等级表中增加等级，以提示日益增长的珊瑚死亡风险。

研究人员眼下在努力保护和恢复珊瑚：荷兰一个实验室正在培育从塞舌尔等地采集的珊瑚，以便有朝一日用于野生珊瑚繁殖；美国佛罗里达外海中有一群科研人员正致力于拯救因高温“奄奄一息”的珊瑚，帮它们恢复健康状态。

不过，在研究人员看来，拯救珊瑚的最关键措施还是减少二氧化碳和甲烷等温室气体排放。

“保护珊瑚的最佳方法是阻止气候变化，这意味着要减少使用化石燃料。”埃金说。

美国总统唐纳德·特朗普上任后，有意放松化石燃料生产监管，并取消了一些清洁能源项目。埃金说：“我们现在的政府正在破坏生态系统……取消这些保护措施将会带来毁灭性后果。”（荆晶）

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