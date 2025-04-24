新华社北京4月24日电 为预防夏季高温可能给民众带来的健康风险，日本政府23日启动年度“中暑警戒警报”发布机制。今年的发布工作定于10月22日结束。

日本环境省和气象厅2021年正式启用现行“中暑警戒警报”发布机制，在预测暑热指数达到33以上时发出警报，提醒人们防暑。一般情况下，暑热指数达到或超过31为“危险”，民众应避免运动。后来，政府在此基础上设立更高一级的“中暑特别警戒警报”，在暑热指数达到或超过35时发布，意味着存在可能因极端高温而严重危及健康的风险，民众此时应多开空调降温或到配备冷气的指定场所避暑。

2024年7月4日，人们在日本东京原宿的街道上等待红绿灯。新华社记者张笑宇摄

日本广播协会23日报道，去年日本共发布1722次“中暑警戒警报”，提示民众高温天气非必要不外出，室内开空调，及时补水，避免剧烈运动。依据环境省数据，截至去年10月，共有12860处设施被指定为避暑场所，包括社区中心、图书馆和超市。

日本迄今尚未发布过“中暑特别警戒警报”。

2024年7月4日，人们在日本东京原宿的街道上行走。新华社记者张笑宇摄

受全球变暖影响，日本近年来多次遭遇极端高温天气。气象厅数据显示，过去100年，日本6月至8月的平均气温上升了1.3摄氏度。2024年夏季平均气温与2023年夏季持平，比往年平均水平高1.76摄氏度，成为日本自1898年有相关统计以来最热夏季之一。

高温天气令日本中暑人数激增，死于中暑的人逐年增加，2022年为1477人，2023年增加近200人，2024年达到2033人。日本消防厅数据显示，去年近10万人因中暑被送往医院，创2008年开始相关统计以来最高纪录。（乔颖）

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