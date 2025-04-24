人民网阿斯塔纳4月24日电（记者李强）4月23日，第八届欧亚书展在哈萨克斯坦首都总统会展中心开幕。作为中亚地区最大的书展之一，此次书展吸引了来自全世界百余家出版机构参加。中国展团以“阅读中国”为主题，聚焦主题出版、文化出版、语言出版，精选了近些年来出版的200余种中文、俄文和英文版中国优秀图书参展。

书展期间，有关介绍现代中国发展的书籍备受关注，一位74岁前来观展的哈萨克斯坦老者阿尔坎径直走到《习近平谈治国理政》前仔细翻阅，他告诉记者：“中国人民热爱和平，走独立自主的发展道路，中国的发展模式值得借鉴和学习，我要购买一些书籍回去，便于更好地了解中国”。

由北京语言大学出版社带来的《新实用汉语课本》《轻松学中文》《轻松猫分级读物》等一批国际中文学习书籍备受家长们的关注。前来选购中文教材的一位哈萨克斯坦母亲向记者介绍到，中国经济的发展备受瞩目，应该让孩子们开始学习中文，这样他们在今后能够有更多的机会。

负责执行此次参展任务的北京语言大学出版社海外拓展部主任赵帅表示，近些年来海外读者对中国出版物的主动关注度相比以前有了明显提高，这不仅是中国发展的结果，也充分说明了中国优秀出版物获得了海外读者的积极认可，走上了世界舞台。

随着中哈两国关系不断深化，越来越多的哈萨克斯坦民众开始对中国文化表现出浓厚兴趣。中国展台组织的“走进中国”系列文化活动精彩纷呈，书法体验让民众近距离领略到中国书法的独特魅力；中华服饰体验环节，民众踊跃试穿传统服装，佩戴簪花打卡拍照，感受中华服饰之美；北京语言大学哈萨克斯坦分校学生们也通过精彩的COSPLAY表演，生动演绎哪吒、悟空等角色，与现场观众热情互动，成为展场焦点。

(责编：曹欣悦、杨牧)