新华社旧金山4月23日电（记者吴晓凌）美国12个州组成联盟于23日共同起诉特朗普政府，指控其关税政策违法。

亚利桑那州、科罗拉多州、康涅狄格州、特拉华州、伊利诺伊州、缅因州、明尼苏达州、内华达州、新墨西哥州、纽约州、俄勒冈州和佛蒙特州的总检察长当天向位于纽约的美国国际贸易法院提起诉讼，称特朗普政府的关税政策为“一时兴起，而非合法权力的正当行使”，要求法院宣布“对等关税”非法，并阻止其实施。

诉讼指出，依据美国宪法，关税设定权专属国会，总统只有在面临来自国外的“异常和特殊威胁”时才能援引紧急状态法律。特朗普政府对任何进入美国的商品征收巨额且不断变化的关税，颠覆了宪法秩序，引发美国经济混乱。

纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯办公室在声明中表示：“国会从未授予总统实施此类关税的权力。政府通过行政命令、社交媒体发文等实施这些关税已构成违法。”詹姆斯表示，特朗普政府的非法关税政策如果不停止，将导致更严重的通货膨胀、失业和经济损失。

纽约州州长凯茜·霍楚尔当天在声明中表示：“特朗普政府不计后果的关税措施导致消费者成本飙升，并在全国范围内引发了经济混乱。”

白宫发言人库什·德赛回应该诉讼声称，政府“仍然致力于应对这场正在摧毁美国产业、让我们的工人无力应对的国家紧急状态，我们将动用一切手段，从关税到谈判”。

特朗普4月2日签署行政令，援引《国际紧急经济权力法》，宣布美国进入紧急状态，对所有贸易伙伴征收所谓“对等关税”。此举引发国际社会和美国各界强烈反对，导致全球金融市场大幅动荡。

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