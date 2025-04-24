新华社布鲁塞尔4月23日电（记者潘革平 陈颖）第八届中国国际进口博览会（进博会）推介会23日在比利时首都布鲁塞尔举行，吸引比利时政商界百余名嘉宾与中方共同探讨全球经济形势下的经贸合作新机遇。

比利时法兰德斯中国商会、欧盟中国贸易协会执行总裁格雯·松克（中文名宋惠安）表示，中国市场不断发展、投资环境十分稳定、中产阶级群体迅速壮大，这些为欧洲企业提供重要机遇，欧中在多个领域合作充满潜力。

比利时肉类办公室经理约里斯·克嫩（中文名岳立思）介绍，第七届进博会上，多家比利时肉类生产商首次亮相并达成一系列重要成果。作为促进对话与伙伴关系的平台，进博会将助力该机构扩大对华出口。

中国国际进口博览局副局长戈宏在致辞中表示，进博会为推动中比经贸合作提供了广阔平台。期待更多比利时企业借助这一开放平台，共享中国发展红利，将更多优质的比利时产品带给中国消费者。

中国驻比利时大使馆经商处参赞谢亚静表示，比利时企业已连续参加七届进博会，取得良好成效。欢迎更多比利时企业家用好进博会平台，充分展示自身品牌、产品、技术和产供链优势，积极开拓中国大市场。

(责编：苏缨翔、张悦)