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中国代表呼吁携手冲破单边主义和霸凌行径逆流

2025年04月24日11:23 | 来源：新华网
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新华社联合国4月23日电（记者施春 杨士龙）中国常驻联合国代表傅聪23日呼吁各国携手顺应和平与发展的历史潮流，冲破单边主义和霸凌行径的逆流，维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序。

当天，傅聪在纽约联合国总部主持“单边主义和霸凌行径对国际关系的冲击”安理会阿里亚模式会议，包括安理会成员在内的80多个国家代表与会。

傅聪在主旨发言中说，美国滥施关税严重侵犯各国正当权益，严重违反世贸组织规则，严重冲击全球经济秩序稳定，本质上是以关税为手段颠覆国际经贸秩序，以美国利益凌驾于国际社会公利，以牺牲全世界各国的正当利益服务美国的霸权利益。世界需要的是开放包容而不是封闭孤立，是主权平等而不是恃强凌弱，是公平正义而不是本国优先，是团结合作而不是分裂对抗。国际社会必须作出正确抉择，发出一致声音，采取共同行动。

傅聪强调，面对美方倒行逆施，中国果断采取反制措施，不仅是维护自身正当权益，也是维护国际社会共同利益，捍卫国际公平正义。如果美国真的想通过对话协商解决问题，就应采取平等、尊重和互利互惠的态度。极限施压、威胁讹诈不是同中国打交道的正确方式。

多数与会代表在发言中呼吁坚持多边主义，加强对话合作，维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，遵守联合国宪章宗旨和原则、遵守国际法和国际关系基本准则，维护发展中国家正当权益，促进各国稳定与发展。

(责编：苏缨翔、张悦)

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