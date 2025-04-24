人民网洛阳4月23日电 当指尖触碰瓷土，一朵“永不凋谢的牡丹”在丝路文化的交融中悄然绽放。4月23日，参加人民网"一带一路"青年友好交流活动参访团的欧亚9国12名主流媒体记者，走进洛阳牡丹瓷博物馆，开启了一场跨越千年的非遗文化之旅。

洛阳牡丹瓷，学名洛阳白瓷，俗称牡丹瓷，由唐白瓷非遗传承人李学武在家传烧制技艺上，对白瓷产品进行了全面传承和大胆创新，于2009年创造出新派艺术陶瓷——洛阳牡丹瓷。

牡丹瓷以洛阳牡丹为原型，将牡丹的形态、神韵、色彩等特点通过瓷质完美呈现。洛阳牡丹瓷多次作为国礼赠送外国元首和政要，促进了中外文化交流，提升了洛阳乃至中国的文化影响力。

在非遗传承人的指导下，来自欧亚各国的记者们亲手体验牡丹瓷制作过程，捏塑花瓣时，薄如蝉翼的瓷土在指尖舒展，定格牡丹的雍容华贵。记者们纷纷表示，这是一场与历史的对话，是从未有过的体验。此次体验，不仅让丝路记者触摸到中国非遗的温度，更以瓷为媒，续写文明互鉴的新篇章。（张悦、鲁扬、张荣、王禹蘅、杨倩、田易、叶列娜）

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