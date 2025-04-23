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日本培育出具有代谢功能的人类肝细胞类器官

2025年04月23日05:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社东京4月21日电  （记者钱铮）日本研究人员日前在新一期英国《自然》杂志发表论文说，他们成功用人原代肝细胞培育出肝细胞类器官，能够再现药物代谢和脂质代谢等肝细胞功能，有望在药物研发、疾病研究、再生医疗等领域发挥作用。

　　日本庆应义塾大学日前发布新闻公报说，肝脏是人体代谢的“司令部”，负责将摄入的营养物质转化成人体必需的物质。全球超过1/3的人口受代谢相关脂肪性肝病等疾病困扰。这些肝脏疾病的病因探究、药物毒性测试等情况都需要借助肝细胞模型。但以往的方法很难实现成人肝细胞的体外增殖，因为在这个过程中肝细胞很快会丧失功能。

　　庆应义塾大学等机构的研究人员利用一种细胞因子——抑瘤素M处理取自患者体内的冷冻成人肝细胞，成功使之形成肝细胞类器官并诱导类器官持续增殖。最终，肝细胞类器官增殖百万倍，持续生长了三个月，存活了半年也没有丧失分化能力。

　　研究人员利用激素诱导肝细胞类器官分化，分化后的肝细胞类器官具备肝细胞特有的代谢功能，可以产生葡萄糖、尿素、胆汁酸、胆固醇等物质。

　　研究团队为患有肝功能障碍的实验鼠移植了这种肝细胞类器官，植入的肝细胞类器官与周围实验鼠的肝细胞融合，并最终取代了实验鼠自身的肝细胞，恢复了肝功能。

　　负责研究的庆应义塾大学医学系教授佐藤俊朗在公报中表示，他们的研究表明，肝细胞类器官移植在实验鼠体内取得了成功。但要实现人类肝脏再生，肝细胞类器官的培育规模需要扩大到数十亿量级，因为人体更为庞大。若能实现这一突破，对于等待器官移植的患者将是重要转机。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月23日 14 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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