去年实现同比增长百分之五十八

本报记者 谢亚宏

意大利米兰理工大学人工智能观察站近日发布的一份报告显示，意大利2024年人工智能市场规模达12亿欧元，较2023年同比增长58%，市场规模再创新高。

人工智能预计将对意大利经济产生巨大推动作用。根据谷歌2024年发布的一份报告，人工智能将在未来10年内贡献8%的国内生产总值。据意大利信息和通信技术协会统计，目前意大利约有300家初创企业发展人工智能相关业务，涉及航空航天、医疗、数据统计等领域。

米兰理工大学人工智能观察站联合主任乔瓦尼·米拉格里奥塔表示，发展人工智能，意大利的优势在于高水平的科研和快速扩张的市场。从近年来的趋势看，人工智能在意大利的认知度和实际应用率正在迅速提升，企业和公众对这一新技术日益关注。随着生成式人工智能开始快速普及，未来意大利在人工智能领域的发展潜力将进一步释放。

意大利政府高度重视人工智能发展。去年，意大利政府发布了《意大利人工智能战略2024—2026》，提出将开发专为本国服务的数据基础设施和人工智能系统，同时强调国际合作的重要性。意大利国家数字化署和意大利国家网络安全局将专门负责推进人工智能发展。

在“意大利国家复苏和韧性计划”的资助下，意大利全国有4家科研机构、14所高校和7家企业合作成立了未来人工智能研究基金会，以推进人工智能领域的前沿研究。罗马大学等科研机构正积极开发人工智能技术所依托的大型语言模型，其中一款名为“天鹅绒”的开源模型以6种欧洲语言运行，在意大利目前性能最先进的莱昂纳多超级计算机内进行训练，参数量高达140亿。

意大利政府去年10月宣布，将在欧盟资助下建设欧洲首批人工智能工厂。该项目将围绕“欧洲高性能计算联合体”的超级计算机建立，并推动人工智能技术在医疗保健、机器人与制造业、清洁技术与农业技术等多个行业的开发和应用。意大利大学和科研部部长安娜·贝尔尼尼表示，意大利处于欧洲人工智能发展的中心地位，未来政府将促进人工智能相关数字基础设施服务于各类企业，以实现更具竞争力和可持续的增长。

在欧盟批准《人工智能法案》后，意大利正在制定本国相关法律，评估人工智能对经济和社会带来的潜在风险，并对通过人工智能侵犯版权、深度伪造等违法犯罪行为进行界定、明确处罚措施。目前法案正在立法机构进行审议。意大利总理梅洛尼表示，人工智能技术只有在以“人类的权利和需求”为中心的道德规则范围内发展，才能释放出所有积极潜力。

（本报罗马4月22日电）

《 人民日报 》（ 2025年04月23日 14 版）

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