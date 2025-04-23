打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

书籍驮着思想穿越沙漠（环球走笔）

黄培昭
2025年04月23日05:44 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　在埃及首都开罗，书店不仅是书籍的交易场所，还是城市的记忆褶皱和民族文化的载体。一家家书店像是一座座绿洲，滋养着无数寻求智慧与慰藉的灵魂。

　　尼罗河畔的马德布利书店门楣上，悬挂着褪色的阿拉伯语招牌，木质拱门下堆叠着泛黄的《一千零一夜》与阿拉伯哲学、历史典籍。书店负责人阿卜杜勒倚在柜台边，轻轻擦拭着造于1920年的铜制地球仪。“书籍是风，吹散沙尘后，沙漠下埋藏的绿洲才会显现。”他对笔者说。这里曾是诺贝尔文学奖得主纳吉布·马哈福兹最爱的角落，他当年常坐在书店二楼的雕花铁椅上，边喝薄荷茶，边构思“开罗三部曲”。

　　不远处的东方书店被负责人莱拉打造成了“未来与历史的对话场”。玻璃幕墙内，几何造型的书架交错如迷宫，智能电子屏与羊皮卷手抄本并列呈现。一群年轻人围坐在全息投影的“虚拟篝火”旁，讨论人工智能时代如何重读陶菲克·哈基姆的《灵魂归来》。莱拉用商业智慧守护理想，引入“书籍盲盒”，将尼罗河传说与科幻小说混搭；举办“沙漠朗读夜”，让贝都因歌者吟唱纪伯伦的诗篇《先知》。“纸质书是凝固的诗歌，电子书是流动的星河。但阅读的本质，始终是精神的共鸣。”她说。

　　在迪瓦书店，书籍为读者搭建了一座时空和心灵的栖息地。每日来此阅读的退休外交官伊赫桑头发已花白，他手捧一本夹着干枯茉莉花瓣的书说：“我年轻时用脚步丈量世界，如今在书中与医学家辩论医学，和天文学家花拉子米计算星辰——书籍让我‘活了一千种人生’。”刚从战火中的叙利亚逃至开罗的少女阿雅说，看到《纯真博物馆》阿拉伯语译本书页上交织的泪痕与咖啡渍，她相信了“美和痛可以同时被珍藏”。书架边，工程师哈蒂布正用3D打印笔复刻古埃及典籍《亡灵书》中的象形文字，他说：“技术解构了神秘，但书籍才能重构精神信仰。”

　　“电子浪潮冲不垮真正的书痴。”阿卜杜勒抚摸着斑驳的账本说。他曾拒绝电商平台的收购，坚持用骆驼运送书籍至沙漠村落：“有些贝都因牧民的帐篷里，唯一的家具是装满诗集的木箱。”他的坚持让人想起那些古老的书商，他们用骆驼驮着智慧穿越沙漠，将文明的星火播撒在人迹罕至的角落。

　　开罗一家家书店的坚守，亦是世界各地书店的缩影。从葡萄牙莱罗书店用哥特旋梯托起文学梦境，到上海思南书局让诗歌在穹顶下焕发古韵，书籍和书店不仅是纸页与墨迹的堆叠，更是连接过去与未来、现实与梦想的桥梁，是人类对抗遗忘与虚无、在历史长河留痕的精神法宝。

　　“书籍是时间的骆驼，它驮着思想穿越沙漠，抵达永恒”“书是夜行者的灯塔，为灵魂点亮未知的疆域”……这些阿拉伯谚语，诠释了书籍的永恒价值，启迪着人们走进书店，在书页间找寻属于自己的精神栖息地。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月23日 14 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部