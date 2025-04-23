黄培昭

在埃及首都开罗，书店不仅是书籍的交易场所，还是城市的记忆褶皱和民族文化的载体。一家家书店像是一座座绿洲，滋养着无数寻求智慧与慰藉的灵魂。

尼罗河畔的马德布利书店门楣上，悬挂着褪色的阿拉伯语招牌，木质拱门下堆叠着泛黄的《一千零一夜》与阿拉伯哲学、历史典籍。书店负责人阿卜杜勒倚在柜台边，轻轻擦拭着造于1920年的铜制地球仪。“书籍是风，吹散沙尘后，沙漠下埋藏的绿洲才会显现。”他对笔者说。这里曾是诺贝尔文学奖得主纳吉布·马哈福兹最爱的角落，他当年常坐在书店二楼的雕花铁椅上，边喝薄荷茶，边构思“开罗三部曲”。

不远处的东方书店被负责人莱拉打造成了“未来与历史的对话场”。玻璃幕墙内，几何造型的书架交错如迷宫，智能电子屏与羊皮卷手抄本并列呈现。一群年轻人围坐在全息投影的“虚拟篝火”旁，讨论人工智能时代如何重读陶菲克·哈基姆的《灵魂归来》。莱拉用商业智慧守护理想，引入“书籍盲盒”，将尼罗河传说与科幻小说混搭；举办“沙漠朗读夜”，让贝都因歌者吟唱纪伯伦的诗篇《先知》。“纸质书是凝固的诗歌，电子书是流动的星河。但阅读的本质，始终是精神的共鸣。”她说。

在迪瓦书店，书籍为读者搭建了一座时空和心灵的栖息地。每日来此阅读的退休外交官伊赫桑头发已花白，他手捧一本夹着干枯茉莉花瓣的书说：“我年轻时用脚步丈量世界，如今在书中与医学家辩论医学，和天文学家花拉子米计算星辰——书籍让我‘活了一千种人生’。”刚从战火中的叙利亚逃至开罗的少女阿雅说，看到《纯真博物馆》阿拉伯语译本书页上交织的泪痕与咖啡渍，她相信了“美和痛可以同时被珍藏”。书架边，工程师哈蒂布正用3D打印笔复刻古埃及典籍《亡灵书》中的象形文字，他说：“技术解构了神秘，但书籍才能重构精神信仰。”

“电子浪潮冲不垮真正的书痴。”阿卜杜勒抚摸着斑驳的账本说。他曾拒绝电商平台的收购，坚持用骆驼运送书籍至沙漠村落：“有些贝都因牧民的帐篷里，唯一的家具是装满诗集的木箱。”他的坚持让人想起那些古老的书商，他们用骆驼驮着智慧穿越沙漠，将文明的星火播撒在人迹罕至的角落。

开罗一家家书店的坚守，亦是世界各地书店的缩影。从葡萄牙莱罗书店用哥特旋梯托起文学梦境，到上海思南书局让诗歌在穹顶下焕发古韵，书籍和书店不仅是纸页与墨迹的堆叠，更是连接过去与未来、现实与梦想的桥梁，是人类对抗遗忘与虚无、在历史长河留痕的精神法宝。

“书籍是时间的骆驼，它驮着思想穿越沙漠，抵达永恒”“书是夜行者的灯塔，为灵魂点亮未知的疆域”……这些阿拉伯谚语，诠释了书籍的永恒价值，启迪着人们走进书店，在书页间找寻属于自己的精神栖息地。

《 人民日报 》（ 2025年04月23日 14 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)