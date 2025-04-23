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比利时、泰国、阿根廷多举措促进全民阅读——

激发阅读兴趣 享受阅读乐趣（国际视点）

本报记者  牛瑞飞  张矜若  许  放
2025年04月23日05:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年4月23日是第三十个世界读书日。在信息如潮、文化多元的当下，阅读依旧是人与世界沟通的重要渠道。阅读关乎个人成长，事关国家民族未来。近年来，包括比利时、泰国、阿根廷等国在内的许多国家高度重视全民阅读教育，积极开展形式多样的阅读推广活动，促进全社会形成热爱阅读的良好氛围，让更多人享受阅读的乐趣。

　　比利时——

　　“读书不是任务，而是习惯，是生活的乐趣”

　　很多比利时民众对阅读的热爱，是从小就养成的，并成为贯穿一生的课题。在不少城市，图书馆的热度甚至超过商场和餐馆，人们在这里暂时逃离生活的喧嚣与压力，阅读、思考，静沐书香。

　　比利时拥有健全的图书馆体系，从国家级、市级、区级到社区级，几乎每个居民区都设有图书馆，且大多选址于公共交通便利之处，方便民众到访。多数图书馆还为18岁以下未成年读者提供免费注册和借阅服务，孩子们在这里不仅可以尽情阅读、借阅图书，还能参加丰富多彩的文化活动。

　　每周一次的儿童故事会是比利时图书馆人气最高的活动之一。馆员们绘声绘色地讲解绘本，或配上乐器演奏，或带领孩子们创作绘本，互动性很强。图书作者见面会同样深受欢迎，读者可以近距离了解图书背后的故事，并从中获得创作启发。许多图书馆还设有玩具借阅区，提供拼图、积木等益智类玩具。弗洛朗斯是一个孩子的母亲，她告诉记者：“我们每周六都会来图书馆，儿子常约同学一起来看书，总能在这里待上三四个小时，最后再借几本书和玩具回家。图书馆成了孩子们的社交场所。”

　　记者的两个孩子就读于比利时公立小学。老师会在课后“作业记录本”上特别注明：“请每天至少阅读几页书，有时间多读，没时间读一页也好。”学校老师梵尚告诉记者：“我们的目标是让孩子们明白读书不是任务，而是习惯，是生活的乐趣。”为了进一步激发孩子们的阅读热情，从今年起，这所学校与社区图书馆合作，每月组织一次“阅读俱乐部”活动。孩子们在一个半小时内选择喜欢的书籍阅读，并将心仪的图书推荐给班主任。老师会在午休或放学前的时间，向全班分享这些书籍，实现阅读共享。记者注意到，孩子们会认真通读推荐书目，并查阅相关背景知识，争取在分享环节更好地回答同学们的提问。这种阅读方式不再是单一的“个人阅读”，而是一种激发思维、促进交流的“互动学习”。

　　通过图书馆的资源支持、学校的引导教育、家庭的陪伴鼓励，以及社会多元的文化参与，比利时用丰富多元、尊重主体的方式，让孩子们在童年时期就养成阅读的习惯。

　　泰国——

　　“让更多人在课堂以外探索、创造和学习”

　　泰国首都曼谷在今年3月至5月期间举办“曼谷阅读学习节”，鼓励公众阅读。其间，曼谷的公共图书馆、娱乐中心和博物馆举办各种免费活动，包括在图书馆、幼儿园和小学举办讲故事、“行走的图书馆”等阅读活动。曼谷市副市长萨农·旺斯朗本说：“我们希望创造空间，让更多人在课堂以外探索、创造和学习。”

　　联合国儿童基金会驻泰国办事处和基础教育委员会办公室自2019年起联合发起“让每个孩子都能阅读”项目，老师根据学生的兴趣和年龄，设计了不少富有创意的活动。其中，“每周一书”活动让学校图书馆焕发了生机，“放下作业，改读一本书”倡议鼓励教师与学生一起阅读。有的泰国学校利用午休时间，让教师轮流给学生讲故事，或请高年级同学为低年级学生设计阅读问答活动。有些学校将阅读和表演结合起来，以增强学生对阅读的兴趣。

　　为促进全民阅读、减少教育资源差距，泰国在旧书捐赠与再利用方面也推出不少项目和活动。今年3月，泰国总理佩通坦出席了在总理府举行的“再读一次”全国旧书捐赠活动，呼吁民众捐赠旧书。泰国民众积极参与“再读一次”活动，活动当月收到的捐赠书籍数量达600万册，远超过原定计划的100万册。泰国企业尚泰集团开展“书籍送学校”项目，计划向缺乏书籍资料的泰国各地中小学送书。目前，猜也奔、沙功那空、色军、大城等多地学校已陆续收到书籍。

　　联合国儿童基金会驻泰国代表金庆善表示：“一些家庭条件较差的孩子，无法获得较多的图书资源。‘让每个孩子都能阅读’项目专注于向教育资源不足地区的孩子分发读物，并支持教师培训，帮助孩子从小培养阅读习惯和技能。”据了解，该项目的目标是帮助全国19个府的203所学校，并惠及超过10万名儿童，让更多孩子读到书。

　　阿根廷——

　　“重要的是让孩子们自己与书成为朋友，书将陪伴他们终生”

　　阿根廷首都布宜诺斯艾利斯被一些机构评为“世界图书之都”。据官方数据，该市拥有800多家书店、数千个售卖平装书的图书亭，还不时举办规模盛大的国际图书节。这里的人均书店数量长期位居全球第一，平均每10万居民拥有25家书店。自1975年开启的布宜诺斯艾利斯国际书展被称为“西班牙语世界最重要、规模最大的年度文学活动”。阿根廷的图书业繁荣与民众喜爱阅读的习惯、文化生活的丰富密不可分。

　　当前，社交媒体、电子平台日益主导现代生活方式，但很多阿根廷人并未丢失阅读的习惯。出门在外，他们总是习惯于带上一本书。无论是在咖啡店、公园绿地或是在地铁上，很多人都会拿出书来细细品阅。阅读、烤肉、看戏一度被称为阿根廷民众最喜爱的三大娱乐活动。记者与当地朋友聚会时，也多以新近读过的书开启话题，数个小时谈天说地，大多数人都能做到长时间不看手机。

　　阿根廷已推动“国家阅读计划”多年。该计划通常在公共场所邀请当地家庭加入阅读活动，以营造阅读氛围和社会环境。“国家阅读计划”还为教师、图书馆管理员等提供培训和支持，以建立社区阅读网络，确保所有民众尤其是儿童和青少年享有阅读权利。阿根廷靠近出版社总编辑费尔南多表示：“‘国家阅读计划’实施多年来，一直努力体现普惠、公益性质，通过支持图书馆、电台、学校、社区等各个平台，让更多民众更便捷地接触到书籍、杂志、报纸等，养成阅读的习惯。”

　　布宜诺斯艾利斯“自由宫”是阿根廷众多官方文化活动举办场所，“巴塔塔女王儿童图书馆”是面向儿童读者的公共图书馆。在“自由宫”的儿童文化厅和“巴塔塔女王儿童图书馆”，记者遇到很多正在阅读的孩子。两处阅读的场地都精心为孩子们布置了软靠垫、矮凳子、吊床等装置，墙壁上涂抹着童心彩绘，各个角落也散放着各类童书和益智玩具。在这种环境中，孩子们以好奇、探索、放松的情绪融入阅读氛围。每个阅读场地都有两三名老师陪护着，但他们不会打扰孩子们的自我探索，而是等待孩子提出问题后再作解答，引导完成阅读和学习的过程。现场老师阿曼达对记者说：“我们只是把书放在合适的地方，如果孩子有什么问题我们乐意随时解答。重要的是让孩子们自己与书成为朋友，书将陪伴他们终生。”

　　（本报布鲁塞尔、曼谷、布宜诺斯艾利斯4月22日电）

　　《 人民日报 》（ 2025年04月23日 14 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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