打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

上合组织可持续发展投资促进活动成果丰硕

本报记者  武少民  靳  博
2025年04月23日05:41 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　作为上合组织峰会在天津的首场配套活动，上合组织成员国投资促进工作组第九次会议和中国—上合组织可持续发展产业合作大会日前在天津召开，近400名上合组织各国政府、企业代表齐聚天津滨海新区。大会旨在落实“上合组织可持续发展年”主题框架下的合作与行动计划，聚焦对外开放、产业升级、投资促进等议题，探索可持续发展的新模式与新路径。

　　中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激表示，近年来，上合组织区域贸易充满活力，投资合作惠及各方，互联互通成效显著，产业链供应链关系更加紧密。中方愿与各方一道，推进投资合作法律制度可持续发展，促进产业链供应链国际合作，加快区域贸易投资自由化便利化进程。

　　“上合组织各国资源互补性强，市场空间广阔，有深化投资合作的基础。上合组织的生命力在于实践，让我们把共识变成路线图，把愿景变成现实。”上合组织副秘书长索海尔·汗表示，深化地区投资合作、释放发展潜力，是上合组织各国的共同愿景，也是实现地区繁荣稳定的重要途径。他强调，必须捍卫开放、透明、公平、包容和非歧视的多边贸易体制，为发展中国家提供公平的市场准入环境，反对保护主义行径和贸易壁垒。

　　大会分享了上合组织国家和行业的可持续发展规划、机遇及合作项目。现场签约项目涵盖新能源、新材料、基础设施等领域，签约金额总计47.95亿元人民币。为进一步推动天津与上合组织各国之间的交流，活动现场设置了“天津智造  共享机遇”展区，11家来自滨海新区的企业携最新成果亮相。

　　近年来，天津深度融入上合组织框架下的国际合作。2024年，天津市与上合组织国家进出口总额达895亿元人民币，同比增长21.9%。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月23日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部