本报记者 武少民 靳 博

作为上合组织峰会在天津的首场配套活动，上合组织成员国投资促进工作组第九次会议和中国—上合组织可持续发展产业合作大会日前在天津召开，近400名上合组织各国政府、企业代表齐聚天津滨海新区。大会旨在落实“上合组织可持续发展年”主题框架下的合作与行动计划，聚焦对外开放、产业升级、投资促进等议题，探索可持续发展的新模式与新路径。

中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激表示，近年来，上合组织区域贸易充满活力，投资合作惠及各方，互联互通成效显著，产业链供应链关系更加紧密。中方愿与各方一道，推进投资合作法律制度可持续发展，促进产业链供应链国际合作，加快区域贸易投资自由化便利化进程。

“上合组织各国资源互补性强，市场空间广阔，有深化投资合作的基础。上合组织的生命力在于实践，让我们把共识变成路线图，把愿景变成现实。”上合组织副秘书长索海尔·汗表示，深化地区投资合作、释放发展潜力，是上合组织各国的共同愿景，也是实现地区繁荣稳定的重要途径。他强调，必须捍卫开放、透明、公平、包容和非歧视的多边贸易体制，为发展中国家提供公平的市场准入环境，反对保护主义行径和贸易壁垒。

大会分享了上合组织国家和行业的可持续发展规划、机遇及合作项目。现场签约项目涵盖新能源、新材料、基础设施等领域，签约金额总计47.95亿元人民币。为进一步推动天津与上合组织各国之间的交流，活动现场设置了“天津智造 共享机遇”展区，11家来自滨海新区的企业携最新成果亮相。

近年来，天津深度融入上合组织框架下的国际合作。2024年，天津市与上合组织国家进出口总额达895亿元人民币，同比增长21.9%。

《 人民日报 》（ 2025年04月23日 03 版）

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