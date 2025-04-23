张汶川

今年是上海合作组织的“中国年”。2024年7月，白俄罗斯成为上海合作组织第十个成员国。我和中国驻白俄罗斯大使馆的同事们在白俄罗斯首都明斯克深切感受到“上海精神”的感召力。最近几个月来，我走访拜会所到之处，很多白方朋友都高兴地谈起上海合作组织，对白俄罗斯能够成为组织成员国感到自豪，对组织未来发展充满期待，对中国为推动组织发展所作贡献高度评价。白俄罗斯作为一个欧洲国家，为何如此重视诞生于中国的上海合作组织？这是我最近经常思考的一个问题。在同白方朋友的交流中，我找到了答案。

白俄罗斯高度重视上海合作组织合作，源于对“上海精神”的认同。互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”超越了冷战零和思维，凝结了成员国对于和平发展、合作共赢的共同期盼和价值遵循，高度契合全球南方国家发展愿景，是上海合作组织发展的力量源泉和成员国之间的精神纽带。白俄罗斯爱好和平，一贯主张在相互尊重、互利共赢、互不干涉内政等原则基础上发展国家间关系，是“上海精神”的坚定支持者和践行者。

白俄罗斯高度重视上海合作组织合作，源于对组织发展成果的认同。成立24年来，上海合作组织已从最初6个成员国发展为覆盖三大洲26个国家的“上海合作组织大家庭”，成为当今世界覆盖面积最广、人口最多的区域性国际组织。从安全与经济合作的“双轮驱动”到“四个共同体”多轨并进，再到建设“五个共同家园”，为地区安全稳定和发展繁荣发挥关键作用。白俄罗斯视上海合作组织为推动世界多极化的重要力量，期待为组织发展作出贡献，并通过参与组织合作推动自身发展，造福本国人民。

白俄罗斯高度重视上海合作组织合作，源于对中国理念主张的认同。作为全天候全面战略伙伴，白俄罗斯高度认同习近平主席提出的构建人类命运共同体理念，是共建“一带一路”倡议和三大全球倡议的积极响应者和重要参与方。上海合作组织是首个中国参与创建、以中国城市命名的国际组织，白俄罗斯积极参与上海合作组织合作，体现对发展两国关系的重视，为中白全天候全面战略伙伴关系发展增添新内涵。

上海合作组织始终弘扬“上海精神”，成功探索出一条新型国际组织成长壮大之路。相信随着“上海精神”日益深入人心，上海合作组织将释放更强的凝聚力、感召力和影响力，为推动人类和平和发展事业作出更大贡献。

（作者为中国驻白俄罗斯大使）

《 人民日报 》（ 2025年04月23日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)