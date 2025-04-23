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王毅同奥地利外长迈因尔—赖辛格通电话

2025年04月23日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京4月22日电  4月22日，中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同奥地利外长迈因尔—赖辛格通电话。

　　王毅表示，奥地利历史积淀深厚，外交政策成熟稳定，中奥关系保持着健康发展。双方始终坚持伙伴定位，坚持合作主基调，坚持相互尊重、求同存异。希望奥地利新政府继续奉行对华友好政策，推动两国关系克服当前国际形势带来的挑战，为世界的和平与发展发挥建设性作用。中方愿同欧盟进一步密切高层交往，夯实互信基础，妥善管控分歧，以中欧建交50周年为契机，总结有益经验，共同开辟下一个成功的50年。希望奥地利继续为此发挥积极作用。

　　王毅指出，美国随心所欲向各国滥施关税，严重冲击国际经贸规则和秩序，这是典型的单边主义、保护主义和经济霸凌行径。中国作为负责任国家，将继续坚定维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，以高水平对外开放同世界共享发展机遇。作为世界经济两大支柱和两大市场，中欧应扛起国际责任，共同捍卫多边贸易体制，共建开放型世界经济。

　　迈因尔—赖辛格表示，中国是奥地利在亚洲的重要合作伙伴，双边经贸、旅游等领域合作富有成果，潜力巨大。当前国际形势发生重大变化，奥方珍视并期待深化同中国在双多边的良好合作关系。奥新政府坚持一个中国政策，将保持对华政策连续性。今年是欧盟同中国建交50周年，欧盟期待加强对华经贸合作，保持欧中关系的稳定和建设性发展，共同应对全球性挑战。欧盟将团结一致，维护自身利益和多边贸易体制。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月23日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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