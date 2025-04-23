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“积极探索更多在中国深化合作的机会”

本报记者  张志文
2025年04月23日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　第十四届阿联酋国际投资峰会日前在阿布扎比举行。会议期间举办了“投资中国”等专场论坛，集中推介中国广西、新疆、粤港澳大湾区等地投资环境及经贸合作优势。

　　阿联酋经济部部长玛尔伊在“投资中国”中国（广西）—阿联酋经贸合作对接会上表示，阿联酋是中国在中东的重要贸易伙伴，中国是阿联酋最大贸易伙伴之一，阿中经济伙伴关系多元且富有韧性，阿联酋将坚定不移深化与中国的经贸合作。

　　近年来，阿联酋多家主权财富基金设立了中国办公室并组建本土投资团队，阿布扎比投资局、穆巴达拉投资公司等机构积极与中国企业接洽并投资多个项目。阿联酋驻华大使哈马迪表示，阿中友谊深厚，经济联系发展迅速。作为全球贸易、投资和创新中心，阿联酋愿为中国企业提供优质的营商环境，推动港口物流、人工智能等多领域合作。“作为合作伙伴，你们的成功就是我们的成功。”阿布扎比工商会董事成员法赫姆表示，中国在阿联酋经济建设中发挥了关键作用，两国关系已发展成为世界上最具活力和最成功的经济伙伴关系之一。

　　沙特国际电力与水务公司副董事长兼董事总经理拉阿德·桑德表示，中国正处在全球技术创新最前沿，特别是在新能源领域具备显著优势，公司将中国视为最重要的战略投资市场之一，已与中方伙伴建立稳固的合作关系，“积极探索更多在中国深化合作的机会”。沙特国际电力与水务公司投资设立的首个海外创新中心今年3月在上海浦东新区启用。

　　阿联酋阿布扎比投资集团首席执行官阿维达对本报记者表示，中国作为世界第二大经济体，拥有庞大的经济体量、雄厚的工业实力和广阔的市场潜力，将在推动世界经济复苏进程中发挥重要作用。近年来，中东国家致力于推动经济转型，中国在前沿技术和基础设施建设方面优势显著，双方互补性强。包括阿联酋在内的中东多家投资机构普遍看好中国市场，期待进一步加强与中国企业的合作，特别是在共同基金等创新投资模式方面持续探索，推动实现互利共赢。

　　（本报阿布扎比电，本报中东中心分社杰勒德·阿勒费尔参与采写）

　　《 人民日报 》（ 2025年04月23日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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