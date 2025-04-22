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王毅同英国外交大臣拉米通电话

2025年04月22日21:53 | 来源：新华网
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新华社北京4月22日电 4月22日，中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同英国外交大臣拉米通电话。

王毅表示，今年以来，中英经济财金对话、战略对话、能源对话成功举行。下一步，人工智能、科技、气变、教育、经贸等领域的对话也在筹备之中。中英关系改善缓和的势头来之不易，需要倍加珍惜。中方愿同英方一道，按照两国领导人战略指引，排除各种干扰和杂音，把握好双边关系稳步前行的方向，聚焦互利合作，累积更多积极议程。在当前单边霸凌横行的背景下，中英有责任维护二战后形成的国际秩序，有责任维护以联合国为核心的国际体系，有责任维护多边贸易体制。

王毅说，美国以关税为武器对各国进行无差别攻击，公然违反世贸组织规则，损害各国正当权益。这种将国与国交往倒退回丛林法则的作法是开历史倒车，不得人心，不可持续，正在遭到越来越多国家的抵制和反对。作为负责任国家，中国站出来予以阻止，不仅是为了维护自身正当权益，更是为了维护国际规则，维护多边贸易体制。中方将继续坚持高水平对外开放，坚持同各国开展互利共赢合作，坚持与世界共享发展机遇。

拉米表示，英方对当前双边关系良好发展势头表示赞赏，愿进一步加强两国高层及各级别交往，就共同关心的双多边议题开展定期对话，共同应对面临的挑战。英国始终是开放型国家，坚定支持自由贸易，维护以世贸组织为核心的多边贸易体制。作为联合国安理会常任理事国，英中两国对世界经济和国际贸易的可持续发展负有重要责任，愿就此同中方保持沟通。

双方还就乌克兰危机等共同关心的议题交换了意见。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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