新华社北京4月22日电（记者邹多为）中国和肯尼亚建交60多年来，双方贸易合作不断取得丰硕成果。海关总署22日发布数据显示，今年一季度，我国对肯尼亚进出口161.3亿元，同比增长11.9%，连续6个季度保持增长，进出口规模创历史同期新高。其中，出口增长11.8%、进口增长13.2%。

更多优质商品对接肯尼亚市场需求。一季度，我国对肯尼亚出口中间品、消费品、资本品同比分别增长11.4%、10.1%、10.4%。从电子元件到家电、手机，再到高端装备，“中国制造”不断丰富肯尼亚市场选择。

肯尼亚特色农产品稳定输华。肯尼亚是非洲最大的牛油果出口国，其出产的牛油果以丰富的油脂和醇厚的口感而闻名。

自2022年8月肯尼亚鲜食牛油果正式进入中国市场以来，我国自肯尼亚累计进口鲜食牛油果6892.5吨，价值0.9亿元，肯尼亚目前已成为我国鲜食牛油果第三大进口来源地。此外，今年一季度，我国自肯尼亚进口茶叶、蟹等特色农产品同比分别增长175.2%、30.7%。

工程装备赋能互联互通。在共建“一带一路”倡议下，我国积极参与肯尼亚重大基础设施项目。一季度，我国对肯尼亚出口推土机、挖掘机、机动起重车等工程装备同比分别增长112.4%、190.6%、7.1倍，助力当地基础设施建设不断完善。

据介绍，中国和肯尼亚友谊起源于古老的海上丝绸之路。目前，我国是肯尼亚第一大贸易伙伴、第一大进口来源国，肯尼亚是我国在东非的最大贸易伙伴。

(责编：赵欣悦、袁勃)