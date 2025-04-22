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外交部：继续与缅甸各方共同维护中缅边境和平稳定

2025年04月22日17:50 | 来源：新华网
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新华社北京4月22日电（曹嘉玥、张澳中天）外交部发言人郭嘉昆22日在例行记者会上介绍了中方根据缅甸相关各方意愿和诉求，积极协助缅方推进缅北和平进程有关情况。

有记者问：据了解，缅北民地武果敢同盟军今天早些时候撤出缅甸掸邦腊戍城区，并将当地控制权交还缅军。有消息称，腊戍城区换防是中方斡旋促成的，中方近日还派遣了停火监督组赴腊戍开展工作。上述情况是否属实？这是否意味着中方不干涉缅甸内政的承诺已经失效？

“中缅是传统友好邻邦。维护缅北地区和平稳定，符合两国和两国人民共同利益。”郭嘉昆表示，中方尊重缅甸国家主权和领土完整，根据缅甸相关各方意愿和诉求，积极协助缅方推进缅北和平进程。

郭嘉昆说，为落实缅甸政府和缅北民地武果敢同盟军昆明和谈共识，应双方共同邀请，中方于近日派出停火监督组赴缅甸腊戍，监督缅军和果敢同盟军停火，见证腊戍城区平稳顺利交接。当事双方赞赏并感谢中方为维护缅北和平稳定所发挥的建设性作用。

“下一步，中方将继续推进昆明和谈进程，做好缅北止战促谈工作，与缅甸各方共同维护中缅边境和平稳定。”郭嘉昆说。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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