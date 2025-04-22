新华社北京4月22日电（记者曹嘉玥）中国印尼外长防长“2+2”对话机制首次部长级会议21日在北京成功举行。外交部发言人郭嘉昆22日在例行记者会上表示，这次会议为中印尼关系发展和全球南方国家团结合作注入新动力。

郭嘉昆说，这次会议具有里程碑意义，旨在落实习近平主席同普拉博沃总统达成的共识。中印尼“2+2”对话机制是中国在全球建立的首个部长级“2+2”机制，标志着两大邻国、两大新兴经济体和两个发展中大国的战略互信和政治安全合作开启了新的篇章。

他说，这次会议取得积极成果，涵盖密切高层交往、推动发展战略对接、拓展安全合作内涵、维护南海和平稳定、建设开放型世界经济、促进多边战略协作等方面。双方同意在印尼举行第二次会议。

郭嘉昆说，今年是中印尼建交75周年，双方举行“2+2”对话机制首次部长会正逢其时，充分彰显了两国高度战略互信，也进一步丰富了具有地区和全球影响力的中印尼命运共同体内涵。

他说，今年也是万隆会议70周年。双方同意共同弘扬和平共处五项原则和万隆精神，加强在联合国、金砖、二十国集团等平台沟通协调，共同为地区和全球和平稳定发展作出更大贡献。

“正如王毅外长指出的，当今世界正在发生百年未有之大变局，面临单边和霸权主义的严峻冲击，人类社会再次处于十字路口。”郭嘉昆说，新形势下，中方愿同印尼继续做大国和邻国互信互助的排头兵，发展中国家现代化的火车头，开放包容合作共赢的推动者，共同奏响全球南方联合自强的最强音。

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