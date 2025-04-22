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2025年马来西亚国际中文教师教学比赛暨 “国际中文日” 教学研讨会举行

2025年04月22日16:14 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷4月22日电（记者杨一）吉隆坡消息：22日，2025年马来西亚国际中文教师教学比赛暨 “国际中文日” 教学研讨会在拉曼大学金宝校区落幕。活动为推动国际中文教育事业发展，促进中文教师教学经验交流与教学水平提升提供平台。

活动为期5天，内容精彩纷呈。孔子学院开放日，为当地民众打开了解中国文化与中文教育的窗口；中华文化体验工作坊，让参与者亲身感受中华传统文化魅力；霹雳州文化考察，带领参与者领略当地独特文化风情，在文化交融中加深对中文及中华文化的理解。​

参赛教师在国际中文教师教学比赛中。主办方供图

参赛教师在国际中文教师教学比赛中。主办方供图

在国际中文教师教学比赛中，依托北京语言大学出版社《HSK标准教程》，来自各地的教师在教学设计、课堂展示、跨文化才艺等方面积极探索创新。在学术研讨环节，领域内专家齐聚一堂，分享国际中文教育前沿趋势，北语社教材成为助力教学创新的有力工具，为中文教学注入新活力。文化体验方面，中华工作坊与霹雳州文化考察相结合，让参与者从多个维度感知中文魅力。​

2025年马来西亚国际中文教师教学比赛暨 “国际中文日” 教学研讨会在吉隆坡举行。主办方供图

2025年马来西亚国际中文教师教学比赛暨 “国际中文日” 教学研讨会在吉隆坡举行。主办方供图

北京语言大学出版社代表表示，此次深度参与活动将进一步加强与国际中文教育界的交流与合作，推动中文教育事业迈向新高度，与各方共同探索国际中文教育的新路径、新方法，为中文走向世界贡献力量。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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