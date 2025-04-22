新华社瓦莱塔4月22日电 专访｜美加征关税将促使马耳他在内国家加速与他国合作——访马耳他工商会发言人阿塔尔德

新华社记者陈文仙

马耳他工商会发言人蕾切尔·邦迪·阿塔尔德日前接受新华社记者专访时表示，美国政府对欧盟商品加征关税极有可能导致“双输”局面，促使包括马耳他在内的国家加速拓展与全球其他贸易伙伴合作。

近期，美国政府在全球范围内挥舞“关税大棒”，宣布对包括欧盟在内的所有贸易伙伴征收所谓“对等关税”，而且关税政策朝令夕改。此举不仅导致全球金融市场震荡，更引发市场对美国经济衰退和全球经济形势恶化的担忧。欧盟委员会发布公报说，美国政府加征关税措施缺乏正当依据，不仅损害欧美双方经济利益，也给全球经济稳定带来不利影响。

阿塔尔德认为，美国政府关税政策不仅会推高欧美双方贸易成本和抑制需求，还将对全球商业环境持续造成重压，严重打击企业信心。

谈及马耳他所面临的影响，阿塔尔德表示，尽管马耳他与美国之间的直接贸易额不大，但作为欧盟成员国，其经济高度依赖与欧盟主要国家的经贸联系，因此欧美之间的贸易争端将通过欧洲经济波动间接影响马耳他。

她解释说，由于马耳他对欧盟经济环境的波动极其敏感，欧美贸易战若拖累德国、法国或意大利等欧盟主要经济体的经济增长，就会对马耳他出口和服务业造成间接而深远的影响。

根据马耳他国家统计局近日公布的数据，今年前两个月，马耳他与美国的商品贸易额大幅下滑，对美出口额从去年同期的1.51亿欧元骤降至2281万欧元，进口额也从4043万欧元降至1648万欧元。

阿塔尔德介绍，马耳他对美出口的主要商品包括制药和医疗产品、机械和电子产品、高科技产品等，而从美国进口的商品主要包括医疗器械、汽车、电子产品、航空航天零部件、工业机械等。

她指出，若欧美双方互相加征关税或设置更多贸易壁垒，马耳他不仅将面临从美进口原材料成本上升，还可能遭遇供应链中断，同时本地企业向美国出口商品和服务也将受到不利影响。

阿塔尔德还表示，欧美贸易争端持续升级可能会抑制跨大西洋投资，导致美国投资者在马耳他等欧盟国家进行投资时变得更加谨慎和保守。

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