人民网北京4月22日电（周雨、亚瑟夫）国家移民管理局15日发布最新数据，240小时过境免签政策实施以来，全国各口岸入境外国人921.5万人次，较去年同期增长40.2%。在“China Travel”火爆全球的背景下，几位来自西班牙和拉美国家的外籍人士分享了他们对中国旅游的切身感受。

历史与现代交织的独特画卷

古巴记者雷尼尔・阿尔达萨瓦尔在北京游览时发现，这里传统与现代完美融合。“漫步北京如同进行一场时光之旅。既能看到具有先锋设计的建筑，也能看到比邻而立的古代建筑，展现出丰富的历史底蕴。”阿尔达萨瓦尔特别提到故宫，“外国游客来到这里，不仅能感受古代建筑的宏伟壮丽，还能领略这些建筑如何巧妙融入现代都市。”在他看来，长城、天坛、颐和园、故宫、前门、王府井和北海，都是来北京游玩的“必去之地”。

来自哥伦比亚的上海杉达学院胜祥商学院教授吉列尔莫・比塔戈，曾走访江西鹰潭、桂林阳朔等地。深入了解各地村落文化与传统习俗的经历，令他十分着迷。“不能只关注上海这样的大城市，而忽略许多我有幸结识的人所来自的小村庄。”

2024年联合国旅游组织公布“最佳旅游乡村”名单，中国7个乡村入选。比起在社交网络上流行的“特种兵式”“打卡式”旅游，吉列尔莫更愿意花上几天时间，面对山川大河静静思考或小酌。“这样的经历会给我留下珍贵的回忆。”

西班牙导游凯撒・卡塞拉斯是“北京体验”项目创始人。他推出八条不同的徒步游览路线，专注于带游客探寻老北京胡同。为深入理解中国文化和历史，他与胡同里的居民建立了深厚的友谊。

西班牙学者、瓦伦西亚大学孔子学院院长维森特・安德鲁多次访华。他认为中国是一个既适合生活，又适合旅行的国家。“人们可能需要多次游览长城、天坛、曲阜等地，才能理解中国文化的精髓。”

舌尖与心灵的双重触动

除了令人沉醉的历史文化景观，中国丰富的美食和民众的热情友善，也给这些外国友人带来别样体验。比塔戈感叹，中国56个民族孕育出了博大精深的饮食文化，酸、甜、苦、辣的多样组合创造出数不尽的美味佳肴，其中许多独特风味对拉美人来说都是前所未有的体验。

安德鲁将品尝中国美食称为“感官盛宴”。“这里的菜肴烹饪方式总能带来惊喜。食材源自当地，风味独特。在中国，饮食是一件备受重视的事。人们投入大量心思和精力，而且乐意分享美食。”

安德鲁还提到，中国人对游客的友善是中国旅游的一大吸引力，这种热情让游客感到宾至如归，也为美食体验增添了温度。

安全与便捷构筑的理想旅程

中国安全便捷的旅游环境，为游客提供了理想的旅行体验。安德鲁表示，中国是世界上最具安全感的旅行目的地之一，“这种安全感既来自完善的安保措施，也源于民众的友好。无论跟团游还是独自旅行，都能安心畅游中国。”

卡塞拉斯提到，中国高效的交通系统与旅游服务也广受好评。发达的高铁网络和完善的城市交通，让游客出行更加顺畅无忧。

目前，受地理距离、旅行成本以及直飞航班等因素限制，拉丁美洲游客在中国的旅游业中占比较小。但《中国入境旅游发展报告2024—2025》指出，来自墨西哥等新兴潜力客源市场的游客数量正逐渐增加。据北京市文化和旅游局数据，今年一季度，北京市共接待入境游客89.1万人次，同比增长61.3%；其中美洲游客9.3万人次，同比增长28.7%。

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