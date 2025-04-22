新华社柏林4月22日电 专访：“每一次合作都能感受到中国蕴藏的无限可能”——访施耐德电气全球高级副总裁弗拉杰

新华社记者李函林 邰思聪

“在全球制造业加速向数字化、智能化、绿色化转型的过程中，中国市场展现出惊人的创新活力和可持续发展潜力。施耐德电气在中国的每一次合作，都能感受到这里蕴藏的无限可能。”施耐德电气集团全球高级副总裁阿里·哈吉·弗拉杰日前接受新华社记者专访时表示。

弗拉杰说，施耐德电气将坚定深耕中国，携手本土企业推动产业升级，共同塑造智能制造和绿色低碳的未来。

施耐德电气1987年进入中国，如今在华员工已超过1.8万人，建有30家工厂和物流中心，设立五大研发中心及AI创新实验室，构建了涵盖研发、生产、供应链和市场营销的完整本地化体系。

弗拉杰强调，中国是全球竞争最激烈的市场之一，而竞争持续推动施耐德电气提升本地化能力。他认为，施耐德电气在华成功的关键在于紧跟市场变化，加强与中国企业的沟通合作。

“面对全球经济挑战，中国依然保持稳健增长，展现出强劲韧性。中国政府提出加快培育新质生产力，推动经济向智能化、数字化和绿色化升级，这与施耐德电气的核心战略高度契合，也为我们与中国企业的合作开辟了更广阔的前景。”弗拉杰说。

“新质生产力强调‘高科技、高效能、高质量’，”弗拉杰说，“中国市场对创新技术的接受度之高、制造业的转型升级速度之快，令人振奋。我们在这里看到了前所未有的机遇。”

这些机遇已在多个行业快速显现。弗拉杰指出，在新能源汽车、半导体、机器人等新兴产业推动下，智能制造需求激增，工业自动化市场迎来新一轮增长。同时，越来越多中国企业加速全球化布局，也为施耐德电气提供了更多合作机会。

“施耐德电气上海嘉定再生能源项目正是新质生产力加速释放的生动案例。”弗拉杰介绍，通过智能化垃圾焚烧电站解决方案，工厂实现了“少人值守”模式，报警数量减少90%以上，也展现了数字化转型在推动高质量发展中的巨大潜力。

“新质生产力的核心在于科技驱动，而我们正是通过软件定义的自动化、AI赋能的工业自动化和绿色解决方案，赋能中国企业提升生产力、优化能效，实现更可持续的发展。”弗拉杰说。

近年来，中国持续优化营商环境，吸引全球企业加大在华投资。对此，弗拉杰表示：“中国是施耐德电气全球第二大市场，同时也是我们最重要的供应链和创新中心之一。我们坚定看好中国市场的长期发展，并将持续扩大在华投资。”

目前，施耐德电气已在中国构建起完善的供应链体系，不仅满足中国市场需求，还将中国的智能制造成果输送至全球。弗拉杰表示，中国推进高质量发展将创造更多市场机遇。“我们希望与更多中国企业携手，共同探索数字化、智能化、绿色化的发展方向，推动全球工业迈向更加可持续的未来。”

(责编：苏缨翔、张悦)