新华社开罗4月21日电（记者吴宝澍）沙特阿拉伯《阿拉伯新闻》日报网站20日刊载伦敦政治经济学院国际事务、外交和重大战略研究中心合伙人安德鲁·哈蒙德的文章《特朗普关税正促进海湾国家与亚洲国家间关系》。文章指出，海湾国家与亚洲其他国家间的经济关系近年来不断加强，而当前美国政府加征关税的保护主义举动正在助推海湾国家“转向亚洲”的趋势。文章摘要如下：

特朗普政府关税政策一个尚未被广泛探讨的影响是，美国加征关税干扰贸易流动，可能促使海湾合作委员会成员国与亚洲其他国家加强政治和经济关系。

这些国家正在寻求更新伙伴关系，从而在美国保护主义日益加剧的情况下，优化自身政治和经济前景。例如，马来西亚和印度尼西亚正在加强与沙特阿拉伯的关系。

英国智库“亚洲之家”的一份报告指出，海湾地区与亚洲其他地区之间的经济联系近年来不断加强，呈现“转向亚洲”之势。

当前特朗普的关税政策更助推了这一趋势。这种转向很大程度上由能源贸易推动。同时，海湾地区与亚洲其他地区在其他关键领域也开展合作，包括人工智能、基础设施建设等。

不仅仅是亚洲国家，全球对海湾国家的关注或将继续增加。这是多极化时代中具有决定性的地缘政治和经济转变之一，可能在全球范围产生影响。

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