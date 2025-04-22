新华社联合国4月21日电 中国常驻联合国副代表耿爽21日说，当今世界动荡变革加剧，多边主义遭遇逆风，公道正义遭受践踏，不稳定、不确定因素显著增多。我们比以往任何时候都更加需要多边主义和外交努力，需要维护国际和平与安全。

耿爽当天在联合国举行的“多边主义与外交促进和平国际日”纪念活动上发言时强调，要坚定捍卫联合国宪章权威。联合国宪章确立了战后国际秩序，确立了当代国际关系基本准则。然而，个别国家藐视宪章权威，大行霸权霸道，对联合国“合则用、不合则弃”。面对种种乱象，我们要推动国际社会维护以联合国为核心的国际体系、以宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，坚决抵制一切违反宪章、挑战宪章的错误行径。

耿爽指出，要重振多边主义势头。近年来，个别国家打着“本国优先”旗号，大搞双重标准，不断毁约退群，滥施单边措施，严重冲击联合国和多边机制，威胁世界和平与发展。近期，美国政府宣布对所有贸易伙伴加征关税，严重侵犯各国正当权益，严重违反世界贸易组织规则，严重威胁全球经济稳定，严重冲击多边主义秩序。国际社会应当认清美方行为的单边主义、保护主义和经济霸凌本质，加强团结协作，发出有力声音，坚决抵制美国将自身利益凌驾于他国利益之上，共同维护各国发展权利，重振各方对多边主义的信心。

耿爽表示，要改革完善全球治理。各国应秉持共商共建共享的原则，共同参与全球治理，确保国际事务不被少数国家垄断、发展成果不被少数国家独占、“全球南方”的正当权益不被少数国家侵犯。国际社会应推动包括安理会在内的多边机构履行职责、发挥作用，推动全球治理体系改革取得切实进展。

耿爽说，中国作为多边主义的支持者、倡导者、践行者，将与各国一道，继续坚定推动联合国在国际事务中发挥核心作用，推动平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，推动构建人类命运共同体。

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