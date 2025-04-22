新华社纽约4月21日电 综述｜投资者对美国经济前景担忧加剧重挫纽约股市

新华社记者刘亚南

关税措施给美国经济带来巨大不确定性。美国总统特朗普日前不断施压美国联邦储备委员会，要求后者尽快降息。受此影响，投资者对美国经济前景担忧加剧，纽约股市三大股指21日大幅下挫，盘中均下跌超3%。

当天，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌971.82点，收于38170.41点，跌幅为2.48%；标准普尔500种股票指数下跌124.50点，收于5158.2点，跌幅为2.36%；纳斯达克综合指数下跌415.55点，收于15870.90点，跌幅为2.55%。

继此前威胁解除美联储主席鲍威尔职务之后，特朗普21日在社交媒体上再度“炮轰”鲍威尔，向其施压要求降息。特朗普称，美国事实上“没有通胀”，降息太晚会让美国经济放缓。

白宫国家经济委员会主任凯文·哈西特日前对媒体表示，总统及其团队将继续研究是否可以撤换鲍威尔。

特朗普在其第一任期任命鲍威尔担任美联储主席，但随后曾频繁公开批评鲍威尔，并威胁解除其职务。鲍威尔任期到2026年5月结束。他日前表示，总统无权解除自己的职务，自己不会辞职。

加拿大蒙特利尔银行资本市场公司策略师伊恩·林根表示，在美国联邦政府政策已经给经济前景带来高度不确定性之际，任何解除鲍威尔职务的尝试都会增加美国资产的下行压力。

由于相关不确定性大幅削弱了市场对美元资产的信心，投资者大举抛售美元，衡量美元对六种主要货币的美元指数21日大幅下跌，盘中一度跌至97.92点，为2022年3月以来最低点。

美国埃弗科国际战略和投资集团副董事长克里希纳·古哈表示，近几周市场对美国经济政策有些丧失信心。美国长期国债收益率上涨和美元走弱同时出现，非常反常，这显示全球投资者正在从美国撤走资金。

美国合众银行财富管理投资策略师罗伯特·霍沃思表示，如果不确定性持续几个季度，企业盈利和决策将面临更多风险，这在一些企业的财报中已经有所体现。

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