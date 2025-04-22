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美国一客机发动机起火 人员紧急撤离

2025年04月22日13:11 | 来源：新华社
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美国达美航空公司一架客机21日起飞前发动机起火，机上人员借助应急滑梯紧急撤离，所幸没有人员伤亡。美国联邦航空局表示将对事故展开调查。

据美联社报道，涉事客机是一架空客A330型客机，航班号1213，机上载有282名乘客和包括2名飞行员在内的12名机组人员。飞机原定从佛罗里达州奥兰多国际机场飞往亚特兰大。美国东部时间11时15分左右，飞机在停机坪上发动机起火。

依照达美航空声明，机组人员“发现飞机两个发动机中有一个尾喷管出现火焰时，按照程序撤离了客舱人员”。

机场方面在声明中说，机场的救援和消防小组也启动了应急响应。

据路透社报道，有人在社交媒体平台发布视频，显示空客飞机似乎发生了“严重火灾”，飞机冒出火焰。另一段视频中，乘客通过滑梯从飞机上撤离。

达美航空表示，维修团队将对涉事飞机进行检查，以确定起火原因。另外，将调配其他客机完成旅客运输任务。

美国近来坠机及飞机碰撞、起火等航空事故频发，引发民众对美国航空安全的质疑。3月13日，美国航空公司一架波音737-800型客机在科罗拉多州丹佛国际机场紧急降落后起火，机上所有乘客被紧急疏散。（记者：乔颖；视频：操兰漪）

(责编：苏缨翔、张悦)

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