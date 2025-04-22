人民网里约热内卢4月20日电 （记者陈一鸣、陈海琪）当地时间4月20日，正在巴西里约热内卢访问的江苏省扬州市人大常委会主任孔令俊一行到访巴西中国和平统一促进会（以下简称“巴西和统会”）会馆，并与巴西和统会举行座谈会。中国驻里约热内卢总领馆领侨处处长齐冀、巴西和统会会长张小春出席座谈会并致辞。

孔令俊介绍，扬州市是中国历史文化名城，也是经济发展活跃的现代化城市。近年来，扬州市积极扩大对外开放，累计已有来自65个国家和地区的1400多家外资企业落户，同时还与全球15个国家缔结国际友城23对、与31个国家51座城市建立了国际友好交往关系。此次访问旨在分享扬州市的最新发展，希望更多的侨胞在先进制造、科技创新、优质产品贸易等广阔领域与扬州市加强合作、共享商机。

江苏省扬州市人大常委会主任孔令俊在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

齐冀介绍了巴西全国、领馆领区以及巴西华侨华人的基本情况，表示总领馆将一如既往地支持侨界活动，积极搭建桥梁，推动中巴两国在文化、经济等多领域的交流合作。他希望里约侨界借此次扬州市代表团来访的契机，继续发挥积极作用，拓展和深化中巴，特别是扬州市与领区各州市政府和企业之间的合作。

中国驻里约热内卢总领馆领侨处处长齐冀在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

张小春对扬州市代表团一行访问里约表示热烈欢迎，并介绍了巴西和统会工作开展情况。张小春表示，扬州作为历史文化名城和千年运河的重要节点，承载着深厚的文化底蕴与对外交流的活力。此次代表团的到访不仅带来祖（籍）国的亲切问候，也传递出对海外侨胞的深情关爱。希望今后与扬州市在文化、产业等方面加强合作，推动中巴之间的经贸往来与人文交流，共同讲好中国故事、传播中国声音。

巴西和统会会长张小春在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

中国驻里约热内卢总领馆领事曾粲，以及巴西和统会永久荣誉会长王俊晓、执行会长林海平、监事长魏贵德等一同参加座谈会。座谈会由巴西和统会秘书长张颖主持。

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