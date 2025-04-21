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外交部：菲律宾伙同域外国家大搞军事演习遭到地区国家强烈反感和反对

2025年04月21日21:18 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月21日电（记者曹嘉玥）外交部发言人郭嘉昆21日指出，菲律宾伙同域外国家大搞军事演习，引入和部署战略战术武器，公然站在地区国家对立面，破坏地区战略稳定，破坏本地区经济增长前景，遭到地区国家强烈反感和反对。

　　当日例行记者会上，有记者问：美国与菲律宾今天开始年度军演，正值中菲在南海问题上发生争执之际。指挥演习的一名菲方军官表示，马尼拉将此次演习视为“防御演习”。中方对此有何回应？

　　“当前，国际社会面临单边主义、保护主义、霸凌霸权冲击，本地区国家迫切希望加强团结协作、共护地区稳定、携手应对挑战。”郭嘉昆说，在这一大背景下，菲律宾伙同域外国家大搞军事演习，引入和部署战略战术武器，破坏地区战略稳定，破坏本地区经济增长前景，公然站在地区国家对立面，已经遭到地区国家强烈反感和反对。

　　郭嘉昆指出，台湾问题纯属中国内政，是中国核心利益中的核心。“中方坚决反对任何国家以台湾问题为借口，强化地区军事部署，挑动紧张对抗，破坏地区和平稳定。奉劝有关方面不要在台湾问题上挑衅，玩火者必自焚。”

(责编：赵欣悦、袁勃)

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