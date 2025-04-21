这是4月21日拍摄的韩国首尔中央地方法院庭审现场。新华社/纽西斯通讯社

新华社首尔4月21日电（记者黄昕欣 陆睿）韩国首尔中央地方法院刑事合议庭21日就前总统尹锡悦涉嫌发动内乱案举行第二次庭审。尹锡悦以被告身份出庭的场景首次对外公开。

开庭前，考虑到公众关注度等因素，法院允许媒体拍摄尹锡悦进入法庭的场景。审判庭随后要求媒体离开，并正式启动第二次庭审。

据韩联社报道，当天庭审中，尹锡悦方律师与军方证人出现激烈辩论。证人指认尹锡悦在发布戒严令当晚下令军方从国会“拉出”议员，尹锡悦方则持续质疑证词可信度。

4月21日，尹锡悦在韩国首尔中央地方法院出席庭审。新华社/纽西斯通讯社

1月26日，韩国检察厅紧急戒严特别调查本部以“涉嫌发动内乱”拘留起诉尹锡悦。尹锡悦成为韩国宪政史上首位被起诉的现任总统。4月4日，韩国宪法法院宣布通过对尹锡悦的弹劾，尹锡悦即刻被罢免总统职务。

首尔中央地方法院刑事合议庭本月14日就尹锡悦涉嫌发动内乱案举行首次庭审。尹锡悦本人出席庭审，否认检方作出的全部指控。

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