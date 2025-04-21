新华社北京4月21日电（记者冯歆然）4月21日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在中印尼外长防长“2+2”对话机制首次部长级会议共见记者时，介绍了双方达成的共识。

王毅说，根据习近平主席同普拉博沃总统达成的共识，两国外长防长“2+2”对话机制今天举行了首次会议，这是中国在全球建立的第一个部长级“2+2”机制，标志着两大邻国、两大新兴经济体和两个发展中大国的战略互信和政治安全合作开启了新的篇章。

王毅表示，我们就中印尼关系和共同关心的问题深入友好交流，一致认为中印尼同为发展中大国和“全球南方”重要代表，两国的发展根植于睦邻友好的周边环境，得益于合作共赢的东方智慧。双方高度评价中印尼命运共同体建设成果，强调两国关系长足发展，元首引领是根本保障，战略自主是立身之本，互利共赢是相处之道，公平正义是共同追求。

王毅表示，当今世界正在发生百年未有之大变局，面临单边和霸权主义的严峻冲击，人类社会再次处于十字路口。外部环境复杂多变，中印尼团结合作的世界意义更加凸显。

我们同意坚持元首战略引领，密切高层交往，坚定支持彼此核心利益和重大关切。坚持战略自主，反对外部干涉，携手走好具有本国特色的发展道路。双方决定成立中国印尼全面战略对话机制，统筹推进“五大支柱”合作。

我们同意推动中国式现代化与“黄金印尼2045”愿景深度对接，彼此助力、相互成就。双方将深化高质量共建“一带一路”，壮大新质生产力合作，充分发挥资源产能互补优势，落实重要矿产、绿色矿产等合作文件，助力各自发展转型。

我们同意进一步拓展安全合作内涵，践行共同、综合、合作、可持续的安全观。双方决定建立中印尼裁军、防扩散与军控磋商机制。双方将提升执法安全合作，共同打击跨境赌博、电信诈骗等跨国犯罪，加强网络安全合作。

我们同意共同维护南海的和平稳定。双方将在涉海合作上作出表率。两国海警部门签署了海上安全合作协议。双方重申致力于全面有效落实《南海各方行为宣言》，加快推进“南海行为准则”磋商。

我们同意坚守建设开放型世界经济初心，倡导普惠包容的经济全球化，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体系，推动打造公正、公平、非歧视的贸易投资环境。中印尼互为重要贸易伙伴，我们要始终坚持开放包容、互利共赢的合作理念，反对任何形式的单边主义、贸易保护主义，认为滥施关税将严重损害各国正常经贸往来。我们将共同致力于加快区域经济一体化进程，维护产业链供应链稳定畅通，维护“全球南方”的正当合法权益。

我们同意以联合国成立80周年、万隆会议召开70周年为契机，开展更紧密的多边战略协作，共同弘扬和平共处五项原则和万隆精神。加强在联合国、金砖、二十国集团等平台沟通协作，共同为地区和全球和平稳定发展作出更大贡献。

今年是中印尼建交75周年，两国关系面临新的发展机遇。双方将以两国元首共识为遵循，推动两国友好互信和战略协作不断迈上更高水平，放大中印尼命运共同体的地区和全球影响力，始终携手走在构建人类命运共同体的时代前列。

双方同意将在印尼举行外长防长“2+2”对话机制第二次会议。

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