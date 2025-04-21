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韩国小学生用石头砸同学　挨罚1.6万美元

2025年04月21日16:43 | 来源：新华网
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新华社北京4月21日电 韩国法院消息人士20日说，一名9岁小学生用石头砸伤同学，其家庭被法院判罚2200万韩元（约合1.6万美元）。

韩国《中央日报》20日援引消息人士的话报道，这起伤人事件发生于2023年10月5日，法院方面没有披露原告和被告的性别。事发当天，两个孩子在釜山一所小学的操场上玩耍，被告朝原告扔了一块石头，导致原告脸部出现多道伤口。其中一处位于左眼下方，长约1厘米；一处在左脸颊，长约2厘米；鼻子下方有一处，长约1厘米。

经医院鉴定，原告需要做整容手术及激光治疗，但即便如此，脸上可能会永久留疤。

辩方主张，被告只有9岁，欠缺法律行为能力。不过，法官不接受这一主张，在裁决中说：“目击者在证词中说，被告在伤人后哭了起来，说自己可能会被送到学校纪律部门（接受处分）。这表明孩子有充分的认知能力，知道自身行为会产生后果。”

法官说：“家长有责任向未成年子女提供日常指导和监管，确保子女不做出伤害他人的举动。被告家长忽视了这份责任，而这一疏忽导致本案发生。”

法官裁定伤人者及其父母均有过失。

据了解，伤人事件发生后，学校纪律部门曾要求被告给原告写道歉信。（杨舒怡）

(责编：苏缨翔、张悦)

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