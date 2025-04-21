2025年4月16日，中国－东盟中心与广西民族大学在南宁共同举办研讨会，结合新加坡尤索夫·伊萨东南亚研究院日前发布的《东南亚态势2025调查报告》，就中国东盟关系及美加升关税对地区影响进行深入讨论。来自中国和新加坡、泰国、文莱、马来西亚、印度尼西亚、越南的学者参加研讨，泰国、柬埔寨、马来西亚、缅甸驻南宁总领事和越南驻南宁领事等出席研讨会。

尤索夫·伊萨东南亚研究院代表重点介绍了调查报告反映的东南亚国家对域内外主要经济体，特别是对华对美民意现状和趋势，并就报告问题设计、受访人群及调查结果等进行解读。表示这是报告发布后首次在新加坡以外举行解读会，也是中国—东盟中心再次聚拢东盟和中国学者就双方关系发展深入交流看法并建言献策。报告结论会受国际局势变化和调查人群代表性影响，但总体反映出东盟国家对当前大国竞争的担忧，希望通过加强战略自主、区域合作，提升东盟影响，推动共同发展。

东盟国家和中方与会学者积极交流互动，并对美近期关税政策发表看法。普遍认为，中国已经成为东南亚地区最重要的合作伙伴，是本地区最具经济、政治及战略影响力的大国。美国让地区国家越来越觉得不可靠。近期美国激进的关税政策扰乱全球贸易投资及产供链价值链，可能导致全球经济停滞乃至衰退，为中国和东盟发展带来新的挑战。

一些东盟学者表示，近年来中国“一带一路”倡议深入推进，给东南亚国家自身发展带来重要助力。东盟重视并感谢中国对地区国家实现跨越式发展给予的真诚支持和务实合作，期待中国在地区的贸易投资增长进一步拉近民心相通。东盟国家重视自主发展，面对美关税政策，东盟将深化区域经济一体化，用好区域全面经济伙伴关系协定机制，愿同中国继续加强产业链供应链合作，携手应对美政策给地区经济贸易带来的风险。

与会学者还表示，当前中国—东盟应继续共同维护以规则为基础的多边贸易体制，在数字经济、人工智能、绿色发展等领域深挖合作，在气候变化等非传统领域深化安全协作，携手为地区乃至世界和平、稳定与可持续发展注入稳定性确定性。

史忠俊秘书长表示，报告再次反映了东南亚国家对维护地区和平稳定繁荣的渴望。面对复杂多变的国际局势，中国与东盟应充分发挥地区“双引擎”作用，加强团结协作，共同应对外部环境不确定性，为维护地区繁荣与可持续发展做出贡献。中国始终坚定支持东盟中心地位，支持真正的多边主义和开放的区域主义，中国和东盟各国应进一步促进经贸投资合作升级，密切人文交流，夯实互信根基，持续推进命运共同体建设，为不稳定不确定的全球经济孕育新机，为地区共享发展繁荣贡献力量。中国—东盟中心将继续搭建双方民间交流平台，汇聚各方智慧，助力中国东盟关系发展。

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