新华社洛杉矶4月20日电（记者谭晶晶）美国航天局20日发布公报说，美国“露西”号探测器于当天飞越位于主小行星带的“唐纳德约翰逊”小行星。这是“露西”号在任务期内近距离飞越的第二颗小行星，此次飞越旨在为“露西”号探测其主要目标——木星特洛伊小行星群做准备。

据美航天局介绍，美国东部时间20日13时51分（北京时间21日1时51分），“露西”号探测器以大约每小时4.8万公里的速度，从距离“唐纳德约翰逊”小行星表面约960公里处飞越。这颗小行星以古猿化石“露西”的发现者之一、美国古人类学家唐纳德·约翰逊的名字命名。

美航天局表示，“露西”号在飞越这颗小行星后已向地球发回讯息。目前“露西”号运行状况良好，任务团队已向它发出指令，让它传回飞越“唐纳德约翰逊”小行星期间收集的数据。这些数据传回地球需要约一周时间。任务团队将分析这些数据，以更好地了解这颗小行星，并为“露西”号从2027年起探测其主要目标木星特洛伊小行星群做好准备。

“露西”号于2021年10月发射升空，开启为期12年的太空旅程，任务主要目标是首次探测特洛伊小行星群。该小行星群是与木星共用轨道、一起绕太阳运行的一大群古老小行星。据美航天局介绍，特洛伊小行星群是由岩石颗粒和冰组成的集群，它们在太阳系形成时没有结合成行星，是那个时期留下的保存最完好的证据之一，因此是了解太阳系演化史的关键。

“露西”号于2023年11月1日飞越其任务期内的第一颗小行星“丁基内什”。据介绍，“露西”号任务期内将总计飞越11颗小行星。

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