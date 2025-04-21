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全球瞭望｜以媒：特朗普试图改写中东规则 盟友以色列被迫“靠边站”

2025年04月21日14:47 | 来源：新华网
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新华社耶路撒冷4月21日电（记者王卓伦 冯国芮）以色列《国土报》近期刊登一篇名为《特朗普试图改写中东规则 盟友以色列被迫“靠边站”》的文章。文章说，随着美国总统特朗普在伊核问题、叙利亚局势等关键议题上试图主导推进新一轮中东布局，美国盟友以色列在其中的角色已逐步从参与者转变为旁观者，以总理内塔尼亚胡正失去以往对美国中东政策的话语权。文章摘要如下：

近日美国与伊朗代表在意大利罗马举行新一轮间接谈判，尽管谈判前景尚不明朗，唯一确定的是，以色列被排除在谈判桌之外。这一变化与2015年形成鲜明对比。当时内塔尼亚胡曾高调反对美国奥巴马政府推动的伊核协议，并在国际上积极游说制衡伊朗。但如今，特朗普绕开以色列与伊朗展开接触，即便以方仍在表达安全关切，但其影响力已大不如前。

以色列被“边缘化”还体现在叙利亚局势中。特朗普政府正计划将美国在叙驻军从2000人削减至约1000人规模，这一决定或为土耳其介入叙东北部局势创造条件。在美方默许下，土耳其已促成叙库尔德武装与叙利亚政权领导人艾哈迈德·沙拉达成协议，这一动向令以色列高度警惕，未来政策立场或将面临空前压力。

在黎巴嫩议题上，以色列的处境同样被动。黎巴嫩总统奥恩近日前往卡塔尔寻求重建资金与军事援助，并已获得6000万美元的军事资金用于部队扩编。美方对地区援助的标准正发生变化，不再以以色列立场为唯一考量。此外，特朗普在推动以黎停火协议的全面落实等关键议题上，进一步削弱了以色列在区域安全架构中的主导能力。

文章说，长期以来，以色列一直认为自己是美国中东政策的核心支点，尤其在安全与反恐领域扮演关键角色。但当前形势表明，这一传统定位正受到挑战。特朗普以“交易优先”思维重构地区秩序，在关键问题上绕开以色列。以色列不应固守“美以‘特殊关系’足以维持其地区影响力”的旧有思维模式。

(责编：苏缨翔、张悦)

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